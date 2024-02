Ha mort Tomàs Martínez i Miró, gran activista cívic, sindicalista, pedagog, estudiós de la cultura popular i escriptor

Aquest dijous s'ha mort Tomàs Martínez i Miró, destacadíssim activista social i cultural, sindicalista, recuperador de la cultura popular mallorquina i escriptor.

Tomàs Martínez Miró (Porreres, Mallorca,1954). Sindicalista, polític, pedagog i investigador de la cultura popular

Es diplomà en magisteri a Palma (1974). Va exercir com a mestre d'ensenyament primari i d'adults. Formà part dels moviments de renovació educativa a les Balears i fou membre de la direcció de l'STEI des de 1990. En aquest àmbit dirigí l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics de la qual en va ser responsable a Manacor des de 2017. També va ser membre del Consell de Redacció de la revista Pissarra des del 1983. Va ser Cap del Gabinet del Conseller d'Educació i Cultura en la legislatura 1999-2003. El 1987, juntament amb Jaume Bonet Moll, va promoure el partit polític Vida i Autonomia, que el 1991-92 s'incorporà al PSM-Entesa Nacionalista. El 1993 fou membre fundador i president de l'Associació per al Foment de l'Agricultura Ecològica. Entre altres activitats, és el director del grup musical Arpellots Havaneres Band, fundat el 1994, i el president de l'Obra Cultural Balear de Sant Llorenç des Cardessar. Com a estudiós de la cultura popular cal destacar la publicació de Terres de llegendes (1989), amb Miquel Sbert; Les festes a les Illes (1998), amb Maria del Mar Janer; Calendari llorencí 2009 (2008); Pronòstic, Calendari per a la Mallorca del 2010 (2009) -que també es publicà al llarg de sis anys més- i En Tià de sa Real. Notes per a l'estudi de la figura i l'obra de Sebastià Gelabert (2016), biografia del glosador Sebastià Gelabert 'En Tià de sa Real'.

Adia edicions va publicar la seva darrera obra: 'Cada cosa a son temps i per Nadal, neules. Les neules. Notes per a l’estudi d’una tradició secular'.