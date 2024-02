Ha mort Jeroni Albertí, fundador d'UM i president del Parlament durant la segona legislatura

Ha mort Jeroni Albertí i Picornell, fundador d’Unió Mallorquina i president del Parlament durant la segona legislatura. Així ho ha informat informat aquest dijous la Cambra, que ha mostrat el seu condol al respecte.

Albertí, nascut a Banyalbufar l'any 1927, va ser senador per Mallorca com a independent dins UCD (de 1977 a 1979). Alhora, com els altres diputats i senadors de les Balears, va formar part de l'Assemblea de Parlamentaris de les Illes Balears, que presidí el juliol de 1977, per tal impulsar la redacció de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de 1983. Del 1978 al 1982, va presidir el Consell General Interinsular, l'òrgan pre-autonòmic que després es convertiria en el Govern, càrrec que exercí fins al 1982, en què presentà la dimissió, juntament amb el de president del Consell Insular de Mallorca.

L'any 1982 va ser un dels fundadors del partit Unió Mallorquina i en fou el president fins al 1988, en què el rellevà Maria Antònia Munar.

Al 1983 va ser diputat al Parlament. Després de les eleccions, el seu partit governaria en coalició amb Alianza Popular i donaria suport la presidència de Gabriel Cañellas. Per a les eleccions espanyoles de 1986 va donar suport el Partit Reformista Democràtic impulsat per Miquel Roca i Junyent i en fou cap de llista per les Illes Balears al Congrés dels Diputats. Després de les eleccions al Parlament de 1987 en va ser nomenat president, càrrec que va ocupar fins al 1991, any en què abandonà Unió Mallorquina. No obstant això, va ser novament candidat per aquest partit a les eleccions espanyoles de 1993 i a les eleccions a l'Ajuntament de Palma de 1995, però en cap de les dues va ser triat.