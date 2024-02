1173 socis avalen la candidatura de Llabrés a l’OCB amb una participació massiva i històrica

En els 60 anys d’història de l’entitat no s’havia produït mai una participació tan elevada en unes eleccions. La convocatòria d’un procés electoral de caràcter extraordinari, a causa de la renúncia de l’anterior president, s’ha resolt amb un suport massiu dels socis.

Es multipliquen per cinc els resultats de 2022, quan es comptabilitzaren 235 vots emesos, i es triplica el rècord històric de 2005, primer mandat de Jaume Mateu, quan hi participaren 433 socis.

Arran dels resultats obtinguts, el jurista i professor titular de dret penal de la UIB i des d’avui president de l’OCB, ha manifestat que l’alta participació demostra que l’entitat està més forta que mai, que la seva base social està activa, implicada i preparada per afrontar l’escenari d’hostilitat i atacs continus a la nostra llengua i a les principals senyes de la nostra identitat. Llabrés ha agraït la participació de tots els socis que han votat en aquest procés i molt, especialment, la feina que s’ha realitzat des de les diferents delegacions que té l’Obra Cultural Balear arreu de Mallorca. El president també ha tengut paraules de record per als predecessors en el càrrec: « Assumim una grandíssima responsabilitat perquè ens sentim a lloms de gegants, gegants que ens han precedit, al llarg d’aquests seixanta anys, feim nostra tota la història de l’Obra, moments bons i no tan bons, llums i ombres, la feim nostra tota, tota la tasca de presidents i juntes anteriors; però també de més enrere, de l’Associació per a la Cultura de Mallorca, d’Emili Darder, que en va ser el president, venim de lluny i anam més lluny encara».

Antoni Llabrés, ha agraït també el compromís de tots els membres que formaran part del seu equip per voler-se implicar en el projecte, en un moment en què el context polític de les Illes Balears necessita una OCB més activa i reforçada que mai, per defensar la nostra llengua i cultura dels atacs a què les sotmeten les polítiques regressives i hostils de l’actual pacte de govern del PP i VOX. Llabrés ha destacat que el seu objectiu és «mantenir una Obra Cultural Balear forta, amb il·lusió i que continuï essent l’entitat de referència en la defensa de la llengua i la cultura pròpies i que en els moments històrics adversos sempre ha sabut canalitzar les demandes i les mobilitzacions de la gent que creu en el nostre país».

L’equip que acompanyarà Llabrés en aquests quatre anys està format per 16 persones, de les quals 11 ja havien estat membres de la junta directiva durant els dos darrers anys i 5 són de nova incorporació. És una llista paritària, integrada per 8 homes i 8 dones. Dels nous membres que s’hi han afegit, destaquen persones de tanta rellevància com el sociolingüista eivissenc i expresident de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Isidor Marí Mayans, el filòleg, professor jubilat de la UIB i ex director general de Política Lingüística, Joan Melià Garí i el jurista, ex director de l’Advocacia de la CAIB i ex director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, Lluís Segura Ginard. També en formen part el periodista, Joan Carles Palos Nadal i la filòloga Neus Sánchez.

La resta de membres de la junta directiva són els que iniciaren el mandat el febrer del 2022. Continuen com a vicepresidentes primera i segona, Magdalena Serra Capó i Catalina Bibiloni Morro, Damià Perelló Femenia, en serà el secretari i Margalida Homar Marcè, la tresorera. Maties Garcias Salvà, Pilar Arnau Segarra, Caterina Canyelles Marquès, Jordi Cloquell Noceras, Catalina Maria Bover Nicolau i Neus Picó Veny, n’ocupen el càrrec de vocals.