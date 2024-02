Denuncien mala atenció lingüística i general a la clínica Rotger de Palma

Na J. S. va haver d'estar ingressada a la Clínica Rotger de Palma un mes i ha fet arribar a dBalears la seva experiència que defineix com «de por».

La pacient denuncia mala atenció en tots els aspectes i pel que fa a l'idiomàtic explica que «entre els 5 metges, les 8 o 10 infermeres, els zeladors i el personal de neteja només un metge i un zelador me parlaven en català tot i que jo sempre començava les converses en català».

J. S. afirma que «he sortit amb una sensació i constatació d'estar mal atesa com persona i, en part, per la majoria del personal sanitari».

També detalla que «després d'un TAC amb contrast que es va haver de repetir per problemes d'agulles, de les infermeres i vaig haver d'estar des del berenar del matí fins a les 19 hores sense poder menjar res per poder-lo repetir» i afegeix que la infermera de planta, a mes, me va rompre tres o quatre venes» i continua explicant que «quan a la fi me'l pogueren repetir -ara sense rompre venes ni sortir el iode per defora- la radiòloga va dir -a ella i a mi- que havia de beure molta d'aigua. Bé, idò no hi va haver manera que me duguessin aigua a l'habitació», fina al punt que va haver d'anar ella a comprar aigua a les màquines del corredor. I encara afegeix que «això de l'aigua és, només, una de les coses que me va passar amb les dues infermeres de planta».

J. S. ,ha explicat que ha presentat la corresponent queixa al 'Portal del paciente' de Quirón-Salud, que és l'empresa que gestiona la Clínica Rotger.