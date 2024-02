La UIB dedica un seminari a l'anàlisi del propòsit de l'empresa en la societat

El Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organitzat el seminari 'Reflexions sobre el propòsit de l’empresa i les implicacions per a la investigació i la docència del Management', que tendrà lloc divendres, 23 de febrer, a Ca n’Oleo.

A l’acte participaran investigadors de la UIB, la Universitat de Saragossa i la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els quals el doctor Antoni Serra Ramoneda, recentment nomenat doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.

El seminari té com a objectiu reflexionar col·lectivament sobre les implicacions per a la recerca i la docència en direcció d'empreses de les noves propostes sobre com les empreses han de relacionar-se amb la societat de la qual formen part.

S’hi tractaran qüestions relacionades amb la responsabilitat social de l’empresa, així com la pertinència de mantenir o modificar els enfocaments actuals en la recerca i la docència sobre gestió empresarial. En aquest sentit, es discutirà la presa de decisions empresarials, les motivacions humanes dels gestors i la capacitat analítica de la seva formació. A més, es plantegen inquietuds sobre el futur de l'economia com a disciplina en l'àmbit de l'ensenyament de la gestió empresarial.

Aquestes reflexions recullen el debat actual sobre el propòsit de l'empresa, que deriva cap a la cerca del benestar social en oposició a la maximització del benefici privat del model neoclàssic.

El seminari pretén ser altament participatiu per part dels més de 40 inscrits. Els ponents presentaran intervencions breus de no més de 15 minuts i proposaran preguntes i reptes relacionats amb els aspectes esmentats.

La introducció de Rafel Crespí (UIB) reflexionarà sobre els canvis ocorreguts en el govern corporatiu i les implicacions per a la seva aplicació efectiva.

Antoni Serra Ramoneda (Universitat Autònoma de Barcelona) abordarà les diferències entre el model anglosaxó d'escoles de negocis i el model francès de formació d'elits per a l'administració governamental i empresarial.

Vicente Salas (Universitat de Saragossa) explorarà com l’extensió del model neoclàssic de l'empresa pot incorporar objectius d'interès general juntament amb la maximització del benefici.

Jozsef Sakovics (UIB) debatrà sobre el valor de la metodologia basada en models i la teoria de jocs per a la gestió empresarial.

Aleix Calveras (UIB) analitzarà les posicions d'economistes que proposen un model alternatiu no centrat únicament en la maximització del benefici empresarial.

Finalment, Tomás Lejarraga (UIB) presentarà el model de presa de decisions humanes des de la perspectiva de la psicologia i el paper de l'individu egoista com a base de les decisions empresarials.