Apesteguia: «La pagesia no ha de ser un sector que cuidi el jardí que mirin els turistes»

MÉS per Mallorca ha donat el seu suport a les mobilitzacions convocades per les associacions de pagesos de les Balears i assenyalen que la pagesia «no ha de ser un sector que cuidi el jardí que mirin els turistes».

Amb aquestes paraules s'ha expressat el portaveu de la formació en el Parlament, Lluís Apesteguia, en una roda de premsa en la qual ha considerat que les protestes posen en l'agenda política una qüestió que «normalment no hi és», per tant, des del seu punt de vista, «s'ha de reflexionar sobre què es vol que sigui la pagesia en un futur».

El representant de MÉS ha apuntat que és en la UE on s'ha de donar resposta al sector, perquè el sector primari és «estratègic» i, per tant, s'ha de discutir sobre la insularitat, ja que els pagesos de les Balears «no només han de competir amb productes de fora de la UE sense controls de fitosanitaris ni drets laborals», sinó que també «competeixen amb els productes de la Península».

Per això ha insistit que, a més de donar el seu suport, «s'ha d'anar més enllà» i «donar resposta a les seves reivindicacions amb canvis legislatius».

Apesteguia ha justificat aquesta postura perquè, des del seu punt de vista, és una «qüestió de classe», ja que si es fa un sistema burocràtic «tant complex» qui accediran a les ajudes seran «els grans terratinents i no els petits pagesos». Per aquest motiu, MÉS assegura que és prioritari agilitzar i alleugerir la burocràcia.