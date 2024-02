El 81% dels nostres lectors consideren que Europa hauria de replantejar la seva política agrària

Clara majoria. El 81,03% dels nostres lectors consideren que Europa hauria de replantejar la seva política agrària per tal de «garantir la viabilitat de la pagesia». Per contra, només el 18,97% consideren que la UE «no ha de deixar de prioritzar l'emergència climàtica».

Els pagesos de l'Estat espanyol i la resta d'Europa han mostrat aquestes setmanes el seu rebuig a les polítiques agràries de la UE, ja que consideren que la pagesia es veu greument afectada. Consideren que no poden competir amb productors d'altres regions i que la burocràcia els ofega. A més, algunes veus critiquen els estàndards de lluita contra l'emergència climàtica.

A Mallorca, els pagesos de Mallorca han convocat una tractorada per aquest pròxim dilluns, 19 de febrer, en què s'espera la participació d'uns 150 tractors, que faran un recorregut des de diferents punts de l'illa fins a culminar a la seu de la Delegació del Govern espanyol amb la finalitat de solidaritzar-se i sumar-se a les protestes europees del sector agrari.

El president d'Asaja-Balears, Joan Company, ha sol·licitat la presència «de tots els grups parlamentaris» en un diàleg amb el sector primari perquè «els polítics i el sector turístic entenguin que, sense un manteniment i una gestió eficaç del camp, serà molt difícil sobreviure». La fi d'aquesta posada en comú serà acordar «un text legislatiu per a presentar-lo a Madrid, i després a Brussel·les, i així compensar els sobrecostos de la insularitat».

A més, en el context de les mobilitzacions agràries, la Xarxa de Pagesos Ecològics de les Balears han emès un manifest que recull les reivindicacions del sector ecològic de les Balears. En el manifest reivindiquen les mesures relacionades amb la millora de les condicions, alhora que reivindiquen la transició ecològica i el manteniment de la normativa ambiental.

Sigui com vulgui, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, Europa hauria de replantejar les seves polítiques agràries per tal de fer compatible la viabilitat del camp amb la lluita contra el canvi climàtic.