Concentració a Palma per a exigir l'alto el foc «immediat» a Gaza

Desenes de persones s'han concentrat aquest dissabte en la plaça Major de Palma, convocades per Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina, per a exigir l'alto el foc «immediat» a la Franja de Gaza.

En declaracions als mitjans de comunicació, la portaveu de la plataforma Mallorca per Palestina, Maribel Alcázar, ha informat que la concentració d'aquest dissabte s'emmarca en els actes previs a la manifestació del pròxim 25 de febrer, la segona a escala estatal, per a reivindicar la necessitat «d'aturar el genocidi a Palestina» i «el final del comerç d'armes i de les relacions amb Israel».

La manifestació del pròxim 25 de febrer, ha explicat Alcázar, començarà a les 18.00 hores a l'esplanada de l'Estació Intermodal, a la plaça d'Espanya de Palma, i transcorrerà per les Avingudes fins a arribar enfront de la seu de la Delegació del Govern espanyol a les Balears.

Aquesta pròxima manifestació, igual que la concentració duta a terme aquest dissabte, té com a objectiu, ha reiterat la portaveu de Mallorca per Palestina, «sol·licitar un alto el foc immediat, a més del trencament de relacions i de tots els acords de cooperació armamentística amb Israel».