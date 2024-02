Més de cent personalitats de la societat civil donen suport a la candidatura que encapçala Antoni Llabrés per presidir l'OCB

Més de cent representants dels àmbits de la cultura, la Universitat, l'ensenyament, el dret, l'empresa, els sindicats i altres entitats del teixit associatiu illenc han manifestat aquest dissabte el seu suport a la candidatura que encapçala el jurista i professor de dret penal de la UIB, Antoni Llabrés, per a presidir l'Obra Cultural Balear (OCB).

Durant la seva intervenció, Llabrés ha fet referència al context «d'hostilitat manifesta» dels poders públics contra la llengua catalana, amb unes polítiques derivades dels acords entre el PP i VOX, que «tenen com a únic objectiu arraconar la llengua catalana i destruir qualsevol element identitari que recordi els orígens històrics del nostre poble». El candidat a la presidència s'ha referit a les decisions que, en només 8 mesos, han pres les diferents institucions governades per la dreta i la ultradreta i que albiren un escenari, per a aquesta legislatura, «pitjor que el quadrienni negre de José Ramón Bauzá».

Llabrés ha recordat el degoteig d'accions contra la llengua catalana i a les quals l'OCB «ha respost amb contundència»: l'eliminació del requisit de català a la sanitat pública, decisió contra la qual l'OCB ha promogut la presentació d'un recurs al Tribunal Constitucional; l'aplicació d'un pla de segregació lingüística a les escoles, pla al qual s'oposa de forma unànime tota la comunitat educativa; la imposició de l'ús del castellà al Parlament i a altres institucions i administracions públiques; la retallada de les polítiques actives de promoció de la llengua catalana; l'eliminació de l'oficina de drets lingüístics per substituir-la per una oficina «d'imposició del castellà», en mans de VOX o la intenció del Consell de Mallorca de canviar la data de la Diada de Mallorca.

Amb vista al futur, Llabrés ha fet un primer anunci, la convocatòria el pròxim dia 5 de maig, a la plaça Major de Palma d'una gran concentració per a dir «sí a la llengua». Aquesta iniciativa serà la culminació del Correllengua, una campanya cultural que, per primera vegada, serà interinsular i que es durà a terme de l'1 al 5 de maig quan acabarà en la cèntrica plaça de Ciutat, en el que serà la 'Diada per la llengua' de l'OCB.

Can Alcover ha estat l'escenari del reconeixement de la feina feta per l'OCB durant aquesta darrers dos anys i de la voluntat de fer costat a l'equip que estarà al capdavant de l'entitat durant els pròxims quatre anys. L'acte ha comptat amb les intervencions de l'escriptor Sebastià Alzamora, de la jurista Francisca Mas, del catedràtic de Filologia Catalana de la UIB Gabriel Ensenyat i de la poetessa Clara Fontanet. Tots quatre han parlat en nom dels assistents per manifestar el seu suport a la candidatura i destacar la tasca, ara més necessària que mai, que duu a terme l'OCB.

Entre els assistents, hi havia expresidents de l'entitat com Ignasi Ribes i Josep de Luis; personalitats destacades de diversos àmbits, com ara, el promotor cultural Antoni Torrens, el cineasta Carles Bover, els escriptors Gabriel Janer Manila, Rosa Planas i Neus Canyelles; els actors Joan Gomila i Marina Nicolau. També hi han assistit expolítics de diferents formacions com ara Cristòfol Soler, Pere Sampol, Sebastià Serra, Damià Pons o Celestí Alomar.

Amb aquest acte, segons ha anunciat l'OCB, acaben els actes de presentació de l'única candidatura que concorrerà a les pròximes eleccions de dia 21 de febrer.