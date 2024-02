Els joves de les Balears han de dedicar el 108,1% del seu salari al lloguer

Els joves de les Balears varen haver de dedicar el 108,1% del seu salari per al lloguer d'habitatge durant el segon semestre del 2022, segons l'informe de l'Observatori d'Emancipació de les Illes, una dada provocada per la insularitat, el model econòmic lligat al turisme i els sous precaris.

L'edició estadística s'ha presentat aquest dijous en roda de premsa de la mà del president del Consell de la Joventut de les Illes Balears, Pau Emili Muñoz, qui ha qualificat aquesta situació com un escenari «complicat» que afecta la salut mental i la planificació de futur dels joves.

L'estudi apunta que els joves varen dedicar el 108,1% del salari al lloguer quan, de mitjana, cobren 1.080 euros al mes. «És a dir, si ens volem emancipar estam obligats a compartir pis, a demanar

ajuda a familiars i inventar-nos fórmules per a exercir un dret tan fonamental com el de tenir

un habitatge», assenyala Muñoz. A més, haurien de dedicar 6,4 sous anuals per a accedir a una hipoteca, «pel que es veuen obligats a optar pel lloguer». En aquest sentit, la hipoteca va suposar un 99,8% del salari dels joves, cosa que, en paraules de Muñoz, «deixa un 0,2% per a viure».

En general, els joves emancipats a l'arxipèlag a finals del 2022 eren el 18,6% i, en comparació amb la mitjana estatal, la xifra «ha millorat una mica». Tot i això, Muñoz ha remarcat que «el 15,6% estatal està a la meitat de la mitjana europea». Alhora, ha posat èmfasi que «el preu en la compravenda dels immobles augmenta un 6% cada any, així que, si no hi ha mesures, aquesta dada empitjorarà».

Per tant, segons l'informe, les Balears s'han convertit en una de les comunitats autònomes «més inaccessibles» per a una persona jove, ja que l'emancipació s'ha endarrerit fins a la franja dels 30 i 34 anys, que representa un 60,4 per cent del total.

Al final de la seva intervenció, el president del Consell de la Joventut ha exposat algunes propostes de millora que recull la guia #FiltreJove com reduir la tributació d'adquisició del primer habitatge per a residència habitual i materialitzar la reconversió d'«instal·lacions obsoletes» en immobles públics.

També, estendre i millorar els programes d'ajuts a les despeses corrents dels emancipats i, alhora, crear una borsa d'habitatge amb el 15 per cent dedicat a aquesta franja d'edat.