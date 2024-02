El Comitè de Competició de la Federació Balear de Futbol obre finalment expedient per a aclarir la discriminació lingüística

Novetat en el cas de la discriminació lingüística en un partit de la UE Petra i el Cardassar Atlètic. El Comitè de Competició de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha obert un expedient ordinari per a aclarir què va passar durant el partit i dona un termini de sis dies a les parts per a presentar-hi al·legacions i proves.

Aquest expedient ha arribat després que la Federació de Futbol de les Illes Balears publicàs un breu i tebi comunicat sobre el conflicte i que el Comitè d'Àrbitres justificàs l'expulsió de l'entrenador de la UE Petra i asseguràs que la responsable de la discriminació lingüística continuaria arbitrant.

Cal recordar que els fets es varen produir el cap de setmana passat al poliesportiu de Petra on l'entrenador de la UE Petra, Miquel Santandreu, va ser expulsat per parlar en català a l'àrbitra Laura Santos. Entitats de la societat civil i partits polítics com MÉS per Mallorca i El Pi han exigit respecte als drets lingüístics dels catalanoparlants i que hi hagi conseqüències per a la responsable.