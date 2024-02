[ÀUDIO] L'àrbitra que expulsà l'entrenador del Petra assegura que «en cap cas tenc cap mena de fòbia al dialecte de cap persona»

L'àrbitra que aquest cap de setmana va expulsar a l'entrenador del Petra per parlar en català ha comparegut a Onda Cero per explicar la seva versió dels fets.

Laura Santos explica que «els meus valors no donen suport a cap mena de discriminació a cap col·lectiu ni idioma. Valor l'enriquidor que és per la societat la diversitat lingüística. En cap cas tenc cap mena de fòbia al dialecte de cap persona».

L'àrbitra explica que després d'amonestar-lo «pel seu comportament, repren el partit i li demana que no continuï amb aquesta conducta». L'entrenador continua protestant i Santos explica que «li deman per favor que es dirigesqui a jo en castellà per afavorir la dinàmica».

En aquest punt, el presentador, intenta ajudar a l'entrevistada, però ella es contradiu i confirma que va expulsar l'entrenador per parlar en català. A més, explica que no l'entenia, però arriba a comprendre que és molt dolenta.

En acabar, Santos diu que l'entrenador li va dir «estam a les Balears i has d'entendre el català. Jo li vaig dir que tenia raó, però que ara, per poder entendre'ns havia de parlar en castellà». D'aquesta manera, l'àrbitra torna a confirmar la discriminació lingüística i no és fins que el presentador d'Onda Cero li demana directament «la segona groga per què va ser, va ser l'idioma o per la conducta?» que l'agressora no diu que «en tot moment va ser per la conducta. Arriba a entendre que em diu ets molt dolenta, i per això l'amonest».

La protagonista explica que té 24 anys, és de Sevilla, dur 3 mesos a Mallorca i prepara les oposicions per ser Guàrdia Civil.

Escolta l'entrevista a Onda Cero:

https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/deportes/laura-santos-arbitro-comite-balear-expulsion-conducta-hablarme-catalan_2024021365cb629b82085c000167037b.html?fbclid=IwAR2JvtjjZuisfosGxHhNZx3ACkSJfLkVlBJ7v5pn6pDgaLmAo85bTtUhrBE