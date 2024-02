Bernardo Caal explica la lluita pel territori a Guatemala

En un acte organitzat per Ensenyants Solidaris i STEI Intersindical, Bernardo Caal, mestre i líder del poble quekchí, defensor dels rius davant les grans obres hidroelèctriques, exemple de lluita contra l’extractivisme i l’espoli dels recursos naturals del seu poble per part d’empreses espanyoles, ha explicat a l'Escola de Formació i Mitjans Didàctics el seu cas. Després d’una causa i un judici ple d’irregularitats, ha passat quatre anys i dos mesos a la presó.

Com han denunciat en nombroses ocasions Ensenyants Solidaris i STEI Intersindical, Bernardo Caal és un pres de consciència. Una persona que ha estat condemnada per un delicte que no ha comès i que ha carregat damunt les seves espatlles la criminalització de la seva tasca de defensa dels drets humans i el medi ambient.

El cas de Bernardo, malauradament, no és una excepció. Fa temps que el poble de Guatemala pateix una regressió pel que fa als drets humans sense precedents. Les autoritats fan tot el possible per a desmantellar el sistema de justícia i el teixit social, en fer callar tota persona que lluita per un país més just i digne.

Ensenyants Solidaris i l’STEI Intersindical celebren la posada en llibertat de Bernardo Caal, una persona «digna i lluitadora, condemnada i empresonada per defensar un riu sagrat; un cas que ens recorda molt el de Berta Cáceres, que va pagar amb la vida la seva lluita a Hondures».