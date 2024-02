UGT Ensenyament critica la «manca de concreció» del conseller Vera en l’explicació del pla de segregació lingüística

UGT Ensenyament ha insistit en la seva oposició al pla de segregació lingüística i ha criticat que el conseller d'Educació, Antoni Vera, es va dedicar, durant la comissió parlamentària, a retorçar el llenguatge i la normativa vigent per satisfer les demandes d’una ultradreta que no pretén altra cosa que arraconar la presència de la llengua catalana tant a l'ensenyament com a la resta d'àmbits públics de les Illes Balears.

El secretari d’UGT Ensenyament, Tino Davia, ha considerat que Vera no va concretar com es pretén dur a terme l'aplicació del pla i ha advertit de la conflictivitat que generarà en els centres educatius i de què els docents i equips directius en seran els principals perjudicats.

Davia ha afegit que és imprescindible que aquest pla passi prèviament per la Mesa Sectorial d'Educació per conèixer tots els detalls. UGT Ensenyament ha reiterat que «les necessitats del sistema educatiu no tenen res a veure amb aquest projecte segregador» i insta al conseller d’Educació a «escoltar l'opinió dels docents sobre les mancances reals de l'ensenyament. Amb la dotació pressupostària per a l'execució d'aquesta quimera es podrien pal·liar moltes d'aquestes necessitats com ara: reducció de ràtios, atenció a l'alumnat amb necessitats educatives, infraestructures o la climatització de centres».

D'altra banda, el sindicat considera que aquest projecte vulnera el dret dels alumnes a assolir la competència lingüística adient al final de la seva escolarització i que això pot afectar el seu futur laboral. Finalment, la UGT Ensenyament ha insistit, una vegada més, en què no acceptarà cap retrocés en l'ús de la llengua catalana en els centres educatius de les Illes Balears