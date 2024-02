CCOO a Prohens i Vera: «governar amb un partit feixista és perillós. És com tenir de mascota un cocodril»

La Federació d'Ensenyament de CCOO a Balears (FE-CCOO) creu que la compareixença aquest dijous del conseller d'Educació, Antoni Vera, per explicar la implantació de la segregació escolar de llengua deixa «més ombres que aclariments».

El sindicat ha tornat a insistir que les propostes del conseller no compten amb el suport de la comunitat educativa, i ha avisat que «governar amb un partit feixista és perillós. És com tenir de mascota un cocodril», emfatitzen.

Per a FE-CCOO, la compareixença va ser una «lliçó magistral» sobre com les lleis i les normatives poden ser manipulables i manipulades». En aquest sentit, li retreuen no haver dit en cap moment «que la llengua catalana és una llengua minoritzada, i per tant, és d'obligat compliment que les administracions posin tots els mitjans perquè els ciutadans puguin parlar i entendre per igual totes dues llengües». «Fet que no es dona i amb el seu pla no es donarà», han postil·lat.

Per a l'organització sindical, Vera «només ha mostrat l'embolcall» però davant les preguntes de l'oposició va admetre «que dependrà dels espais disponibles en el centre que vulgui implementar-lo». «Per tant, invertir 20 milions en el primer trimestre, que es converteixen en 60 anuals, no bastaran tan sols per a fer noves infraestructures, sobretot si aquestes no es poden expandir", han llançat des de FE-CCOO.

En aquest sentit, el sindicat apunta que «desdoblegar a un grup escolar perquè adquireixin per igual els continguts d'una matèria no és el mateix que segregar per motiu de llengua», però incidint en què «els problemes de l'educació són precisament els elevats ràtios, la falta d'espais per desdoblament de grups i la falta de suports educatius»; «problemes que no obstant això els centres que vulguin adherir-se a aquest pla no resoldran».

Per tot això, FE-CCOO ha acusat el Govern d'haver creat «alarma, crispació i divisió en la comunitat educativa i també en la societat»: «És una confrontació gratuïta, treta de la màniga d'aquesta andròmina explosiva que és VOX perquè els necessiten per a governar».

Així, la FE-CCOO ha aprofitat per a insistir en la millora i modernització de les instal·lacions educatives i augmentar els recursos i personal, destinant un major percentatge del PIB de la Comunitat a l'ensenyament.