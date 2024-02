El ParcBit commemora el Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència i la Tecnologia

El ParcBit ha commemorat aquest divendres 9 de febrer el Dia Internacional de les Dones i Nines en la Ciència i la Tecnologia, que se celebra diumenge que ve 11 de febrer. La jornada ha començat amb una foto multitudinària que ha reunit dones de diversos àmbits de la recerca i la tecnologia a les Illes Balears. La comunitat s'ha unit així en un gest simbòlic per a destacar el paper crucial de les dones en aquests camps i per a inspirar a les generacions futures.

La convocatòria ha comptat amb el suport de destacades institucions com la Direcció General d'Innovació, Recerca i Transformació Digital, la Fundació Bit, UIB, IFISC, IEO, IDISBa, IRFAP, IMEDEA, SOCIB i CSIC, els qui han reafirmat el seu compromís amb la promoció de la igualtat de gènere en la ciència i la tecnologia.

Aquestes accions són fonamentals en un moment que la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha fet públics algunes dades preocupants sobre la representació de les dones en camps científics i tecnològics. Algunes dades publicades recentment per l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de la UIB reflecteixen, per exemple, que només el 9% de l'alumnat del grau d'Enginyeria Informàtica i un 10% del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica són dones. Aquestes dades posen de manifest una escletxa significativa que requereix un impuls per a fomentar entre les nines i les adolescents el seu interès i vocació en aquests camps.

Després de la foto, s'ha duit a terme una trobada de networking, on les participants han tingut l'oportunitat de compartir idees, projectes i experiències. Aquest espai de col·laboració i diàleg és fonamental per a enfortir els llaços entre les dones en la recerca i la tecnologia a les Illes Balears i per a traçar un camí cap a un futur més inclusiu i equitatiu en aquests àmbits.

Aquesta acció es va dur a terme per primera vegada en el ParcBit el 2018 arran de la declaració de l'ONU de l'11 de febrer com a Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència i va posar en l'agenda dels mitjans de comunicació la necessitat de visibilitzar a les dones en aquests sectors.

A més d'aquestes accions organitzades per la Plataforma 11F Balears, diverses institucions de recerca i educació de les Illes Balears han realitzat una sèrie d'activitats en el marc del Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència:

• IdISBa: Organització d'activitats divulgatives dirigides a l'alumnat d'infantil, primària i secundària.

• IMEDEA CSIC-UIB: Continguts temàtics, xerrades i activitats educatives en centres educatius per a acostar la ciència que realitzen les investigadores i contribuir a la reducció de la bretxa de gènere en els sectors STEM.

• Fundació Bit: Jornada d'activitats en el ParcBit dirigida a joves estudiants d'ESO i Batxillerat per a fomentar les vocacions científiques i tecnològiques.

• ICTS SOCIB: Recursos educatius i xerrades de les científiques d'aquesta institució en centres educatius per a promoure la importància del paper de la dona en l'oceanografia.

• UIB: El diumenge 11 de febrer organitza l'obra de teatre 'La nina que somiava', al teatre Xesc Forteza; i el 13 de febrer el col·loqui 'Trenquem sostres de cristall: des del campus a l'infinit', amb joves investigadores que desenvolupen la seva activitat en diferents institucions de recerca i innovació.

• Ajuntament de Banyalbufar: el dilluns 12 de febrer organitza una activitat de robòtica a la biblioteca municipal per a nines i nins d'entre 6 i 12 anys; i el dimarts 13, un taller de contacontes per a nines i nins de 3 a 7 anys.

• Ajuntament d'Estellencs: el dijous 15 de febrer organitza l'activitat 'Coneguem el treball d'una investigadora a través dels experiments'.

Aquestes activitats mostren el compromís de la comunitat científica i educativa de les Illes Balears amb la promoció de la igualtat de gènere i el foment de les vocacions científiques entre les dones.

A través de la web de la Plataforma 11F Balears, 11fbalears.org, es pot consultar tota la informació d'aquestes activitats.