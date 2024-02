OCB: «Vera continua confonent la comunitat educativa i no concreta com aplicarà el pla de segregació lingüística»

A conseqüència de la intervenció del conseller d'Educació i Universitats, Anotni Vera, d'aquest dijous, l'Obra Cultural Balear (OCB) ha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials.

L'OCB assegura que «el conseller continua confonent la comunitat educativa i no concreta com aplicarà el pla de segregació lingüística». A més, des de l'associació cultural mantenen que «aquest pla només persegueix arraconar al mínim la presència del català als centres educatius».

Segons l'OCB, Vera «no ha aclarit cap dels interrogants que es planteja tota la comunitat educativa en relació a la implantació d'aquest pla, però sobretot, trasllada als centres i a les famílies la resolució dels conflictes que generarà la implantació d'aquest pla».

Per altra banda, Antoni Llabrés, en representació de l'OCB, ha declarat que «el pla pilot voluntari per primària i secundària no previst al programa del PP, només obeeix al segrest a què VOX, amb un 13% dels votants, té sotmès el PP».

«Les referències del conseller als desdoblaments o agrupaments flexibles són només eufemismes per amagar la dura realitat que amaga el pla: la segregació per motiu de llengua; una decisió que vulnera el principi de no separació dels alumnes per raons de llengua consagrat a la Llei de Normalització Lingüística i a la Llei Educativa de les Illes Balears», assegura Llabrés.

A continuació teniu el comunicat complet:

L'Obra Cultural Balear manté que aquest pla de segregació lingüística només persegueix arraconar al mínim la presència de la llengua catalana als centres educatius de les Illes Balears i denuncia l'exercici de manipulació i tergiversació amb què el conseller d'Educació Antoni Vera es refereix a la llibertat de triar la llengua del primer aprenentatge.

La compareixença del conseller Vera no ha aclarit cap dels interrogants que es planteja tota la comunitat educativa en relació a la implantació d'aquest pla, però sobretot, trasllada als centres i a les famílies la resolució dels conflictes que generarà la implantació d'aquest pla. Segons l'OCB, descarregar la responsabilitat d'execució del pla en els centres educatius és posar els equips directius a la diana dels pares i dinamitar la convivència de les comunitats educatives, es tracta de la demolició unilateral del consens en torn del model lingüístic educatiu dels darrers vint-i-cinc anys.

En declaracions d'Antoni Llabrés, en representació de l'OCB, «el pla pilot voluntari per primària i secundària no previst al programa del PP, només obeeix al segrest a què VOX, amb un 13% dels votants, té sotmès el PP». Segons Llabrés, «les referències del conseller als desdoblaments o agrupaments flexibles són només eufemismes per amagar la dura realitat que amaga el pla: la segregació per motiu de llengua; una decisió que vulnera el principi de no separació dels alumnes per raons de llengua consagrat a la Llei de Normalització Lingüística i a la Llei Educativa de les Illes Balears». L'OCB recorda que a la LOMLOE es permeten aquests desdoblaments o agrupaments flexibles només per raons pedagògiques; Vera en vol fer un ús per raons ideològiques i per pagar el preu que exigeix VOX.

En definitiva, l'OCB assegura que deixar la política lingüística en mans de l'extrema dreta només pretén aconseguir la reducció de la presència de la llengua catalana a l'escola i que sense una preponderància del català, dins les aules, serà impossible que els alumnes assoleixin l'objectiu de finalitzar l'escolarització amb domini ple i suficient de les dues llengües oficials.

Així mateix, l'OCB fa una crida als equips directius i claustres de professors dels centres docents de les Illes Balears a rebujar el Pla Vera de segregació lingüística i a defensar el model lingüístic educatiu vigent i els ofereix tot el suport en aquesta tasca.