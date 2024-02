L'antic Hostal Terminus acollirà el centre de control de SFM, cafeteria i una sala d'ús social i cultural

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha començat aquesta setmana les obres de rehabilitació integral de l’antic Hostal Terminus, situat a la plaça d’Espanya, al costat de l’Estació Intermodal. Una vegada restaurat, l’edifici es convertirà en el nou edifici tècnic i administratiu d’SFM.

La intervenció proposada suposa l’actuació en tot l’edifici, atès que es reconverteix l’antic Hostal en un edifici tècnic i administratiu d’SFM, que manté un espai reservat per a cafeteria, així com una sala polivalent d’ús social i cultural a la planta baixa. El termini d’execució dels treballs és de 18 mesos i ha suposat una inversió de 2.976.082,09€ (amb l’IVA exclòs).

La rehabilitació que s’efectuarà té per objectiu preservar la fisonomia i la personalitat de l’edifici, i conservar els seus trets més característics, però adaptant-lo als nous usos i requeriments de l’edificació, per la qual cosa manté l’estructura i els tres cossos diferenciats, així com els materials utilitzats en la seva construcció.

La nova distribució situa a la planta baixa els espais més públics, atès que manté la cafeteria original i hi reserva un espai per a una sala polivalent d’ús social i cultural. A les plantes superiors se situaran les oficines tècniques, d’administració i de direcció, a més d’un nou centre de control i comandament d’SFM dotat amb les darreres tecnologies. El projecte inclou també la instal·lació d’un ascensor al cos central de l’edifici per complir amb la normativa d’accessibilitat. La rehabilitació i la neteja de les façanes, que ara presenten nombroses pintades, es farà seguint les estrictes pautes d’un equip de restauradors especialitzats.

Recuperació del patrimoni

Les obres de construcció d’aquesta edificació singular d’estil modernista es van iniciar el 1913 per la Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca, segons un projecte de l’enginyer Eusebi Estada, i es varen inaugurar només un any després. Encara que la construcció es va dur a terme trenta anys després dels altres dos edificis de l’estació de trens —el de viatgers i el d’oficines, que també van ser projectats per Estada—, en línies generals comparteix les mateixes característiques estilístiques i decoratives. Des dels seus inicis, es va destinar a allotjar viatgers, i va ser un dels primers hotels de la ciutat —llavors anomenat Hotel Ferrocarril. L’edifici manté, a grans trets, els principals elements originals tant constructius com decoratius. L’exterior només ha sofert algunes reformes menors, com la construcció de l’hivernacle el 1939 o la instal·lació d’una escala exterior a l’entrada en substitució de la interior. Originalment, l’Hostal disposava d’una zona enjardinada a la part posterior, la que queda més pròxima avui dia al parc de ses Estacions.

Després d’un llarg procés iniciat el 2014, SFM va recuperar l’edifici el gener de 2019, i es va incorporar al patrimoni públic gràcies a la finalització de l’antic contracte de lloguer, en vigor des de l’any 1936. La inspecció de l’estat de l’edifici va aconsellar, des d’un primer moment, dur a terme una intervenció per a la rehabilitació integral de l’immoble.