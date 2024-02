Recuperen restes arqueològiques subaquàtiques de Cala Rajada per a estudiar la seva història

El Consell de Mallorca i la Guàrdia Civil han recuperat, aquest dimecres, restes arqueològiques subaquàtiques de Cala Rajada per a estudiar la seva història. Es tracta de dos canons, d'aproximadament 2,5 metres i mil quilos, que podrien ser d'entre el segle XVII i XIX i de procedència espanyola, holandesa o francesa. Ara, una vegada recuperats, es traslladaran al Museu de Mallorca, on seran estudiats pels tècnics de Patrimoni del Consell de Mallorca.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, han assistit a l'operació i han destacat «la importància de, a poc a poc, anar recuperant el patrimoni de l'illa per posar-lo en valor i a l'abast de la ciutadania». El president ha assegurat que un dels seus objectius és rehabilitar, conservar i difondre el patrimoni de Mallorca: «Amb la recuperació d'aquests dos canons no només protegim la història i cultura de Mallorca, sinó que també contribuïm a aportar un valor afegit a la nostra oferta turística i també és una plataforma per a l'educació i la investigació de l'illa».

De fet, en aquesta línia, la consellera de Cultura i Patrimoni ha matisat que, a partir d'ara, els tècnics de Patrimoni estudiaran les peces per a esclarir la seva procedència i la seva data. A més, ha explicat que una vegada es situïn històricament les peces, es posaran a l'abast de la ciutadania.

Unes restes detectades fa anys

El Consell de Mallorca tenia coneixement de l'existència d'aquestes restes arqueològiques des de fa anys, ja que es deia que hi va haver un naufragi a Cala Gat. Tot i això, no va ser fins al 2021 quan la Unitat d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil, GEAS, va fer una immersió per veure què hi havia a aquesta zona de Cala Rajada. El resultat va ser la documentació de dos canons, tot i que n'hi podria haver més.

Els dos canons es trobaven sobre el banc d'arena. Eren fàcilment visibles i, malgrat que fins ara s'havien mantengut intactes, podrien sofrir l'acció dels espoliadors.