[ÀUDIO] El bisbe de Mallorca assegura a Ona Mediterrània que «defensar la llengua era el normal»

El passat primer de febrer, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, va visitar l'estudi d'Ona Mediterrània per participar en el programa 'Es Jai de sa Barraqueta'. Durant el programa, el bisbe ha repassat tota la seva trajectòria i ha recordat que, quan va arribar a Mallorca, a la seva missa d'entrada, «la gent comentava: xerra com nosaltres». A més, ha destacat que els bisbes de Mallorca, Menorca i Eivissa, són de les Illes, «cosa que fa anys era impensable».

També diu que sempre va defensar la llengua i que «abans era el normal» independentment d'ideologies. Taltavull explica que els capellans nouvinguts també estan aprenent la llengua i diu que es sorpren perquè els nouvinguts són els que més es volen adaptar i fer-la en català. Afirma que els mallorquins que no ho volen fer en català són els que no pot entendre. Explica que quan fa missa, «els que són d'aquí, et recriminen fer-ho en català, i els de fora, a vegades, com l'altre dia un grup d'Amèrica, et diuen que ho han entès tot».

A més, recorda amb nostàlgia els seus anys d'estudiant i explica que «no hem de perdre la identitat. En aquest moment estam reivindicant aquest aspecte de cultura perquè s'ha perdut molt». Taltavull explica que va tenir de rector en el Seminari a Llorenç Oliva i els hi va regalar un Nou Testament en català «perquè puguem llegir en català i aprenguem el que hi ha de contingut. Són dos aprenentatges que varen anar en paral·lel i em van servir molt. A més, amb una cosa que avui a València té un altre to, nosaltres estudiàvem català, quan teníem 12 i 13 anys, amb 'Lo rap penat', unes classes de català per correspondència. És curiós que ara hi ha una tendència molt oposada, però en aquell moment era la promoció de la llengua».

Taltavull també ha parlat sobre la religió a les escoles i el refredament social que hi ha hagut amb la religió.

