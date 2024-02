24 cellers de vins de les Balears participen a la Barcelona Wine Week

Una de les fires de referència del sector vitivinícola, la Barcelona Wine Week (BWW), torna a tenir entre els seus participants els vins amb marques de qualitat de les Illes Balears que, any rere any, augmenten el seu prestigi i demanda tant als mercats nacionals com als internacionals. Un total de 24 cellers de les Illes compartiran un espai comú organitzat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, que ha finançat fins al 55% del cost dels estands dels cellers.

Els directors generals de Qualitat Agroalimentària i Producte Local i el d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Joan Llabrés i Fernando Fernández, respectivament, han assistit avui a la inauguració de la BWW per mostrar el seu suport a tots els cellers de les Illes participants: 21 de Mallorca, un de Menorca i un d’Eivissa. Així, hi ha representats vins de la DO Binissalem, la DO Pla i Llevant, Vi de la Terra de Mallorca, Vi de la Terra de Menorca i Vi de la Terra d’Eivissa.

La fira, que s’allargarà fins dimecres, 7 de febrer, ha rebut avui la visita del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, que ha visitat els cellers de les Balears acompanyat per Llabrés i Fernández. Segons el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte local, «la Direcció General ha donat resposta a una demanda del sector, que considera que la Barcelona Wine Week és la fira vinícola més interessant pels nostres vinaters avui dia, per millorar la seva projecció comercial en l'àmbit nacional i internacional». Per part seva, Fernando Fernández ha afegit que «el sector del vi a les Balears és un sector madur i amb molta iniciativa. Està a més sòlidament estructurat amb productors, cellers i marques de qualitat que fan feina en una direcció que permet avançar en la seva consolidació i desenvolupament».

Si bé encara no es coneixen les dades de comercialització dels vins amb marques de qualitat de les Balears a 2023, les dades de producció permeten aventurar unes bones xifres. «Cal recordar que el raïm produït el passat any ha permès l'elaboració de 6,8 milions de litres de vi, un 7,7% més que l'any 2022. Es tracta d’un màxim històric de producció de vi de qualitat diferenciada, amb una anyada que ha tingut una producció de raïm destacable i de bona qualitat», ha explicat Joan Llabrés. «Cal recordar que més de la meitat de la superfície de raïm de vinificació està donada d’alta en producció ecològica i una altra meitat en producció integrada. Això demostra clarament la seva aposta per la sostenibilitat ambiental», ha afegit el director general Fernando Fernández.

Les bodegues de Mallorca que han acudit a la fira són: Binigrau, Son Juliana, Sa Cabana, Ava vins, Son Prim, Son Vich, Can Axartell, Dalt Turó, Ses Talaioles, Oliver Moragues, Pla de Buc, Mortitx, Santa Catarina, Blanca Terra (IGP Vi de la Terra Mallorca); Bodegas Bordoy, Miquel Oliver, Vins Miquel Gelabert i Butxet viticultors (DO Pla i Llevant) i Bodegas José Luis Ferrer, Finca Binigual i Can Fumat (DO Binissalem); de Menorca, Bodega Torralba (VT Menorca) i d’Eivissa, Ojo de Ibiza i Bodega Can Rich (VT Eivissa).

A la BWW també hi podem trobar altres cellers de les Illes Balears com Can Majoral, Mesquida Mora, Ibizkus Wines i Can Xanet, que es localitzen a una secció específica dedicada als vins d’elaboració artesanal.