La ciència visita el Consolat de Mar

Aquest dilluns, un grup de dones científiques han visitat el Consolat de Mar, la seu de la presidència del Govern. Allà han estat rebudes per la presidenta del Govern, Margalida Prohens, juntament amb el vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, i el secretari autonòmic d’Innovació i Societat Digital, Antoni Carmona.

La visita del grup de dones científiques de les Balears s'emmarca en la celebració de la Setmana Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència.

El Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència va ser decidit l'any 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides que en una resolució que va proclamar l'11 de febrer de cada any com al Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència per tal de promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nines en l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos d'adopció de decisions en la ciència, i eliminar tota mena de discriminació contra les dones en les esferes de l'educació i l'ocupació, tot trencant les barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals mitjançant polítiques i plans d'estudi en el camp de la ciència per fomentar una major participació de les dones i les nines i reconèixer-ne els seus èxits. Es va celebrar per primera vegada l'11 de febrer de 2016.