L'Obra Cultural Balear convoca les eleccions per al 21 de febrer

El president de l’Obra Cultural Balear (OCB), Joan Miralles, va anunciar el passat 22 de gener que abandonava el càrrec per motius personals; arran d’aquesta renúncia i tal com disposen els estatuts de l’entitat, la vicepresidenta primera, Lena Serra, n’exerceix les funcions de forma interina mentre s’obre un nou període electoral que haurà de culminar amb la tria d’una nova presidència i la renovació de la junta directiva. Per aquest motiu, l’Obra Cultural Balear celebrarà una Assemblea General Extraordinària de caràcter electoral el dimecres 21 de febrer.

La junta directiva de l’entitat, reunida de forma extraordinària, aprovà, a més de la data de celebració de l’Assemblea, un nou reglament electoral i el nomenament de Miquel Àngel Grimalt Vert com a síndic electoral.

L’Assemblea es durà a terme a Can Alcover (C/ de Sant Alonso, 24, Palma), en primera convocatòria a les 18.15 h i en segona convocatòria a les 18.30 h.

El vot es pot exercir de manera presencial o per delegació, de forma anticipada o per via telemàtica, sempre que les condicions tècniques ho permetin. Per a la votació, s’utilitzarà exclusivament la papereta confeccionada a l’efecte per l’entitat (o el seu equivalent si es vota per via telemàtica). El vot pot ser a una candidatura, mitjançant papereta de votació corresponent, o en blanc. Es considera en blanc el vot emès en un sobre que no contengui cap papereta de votació.