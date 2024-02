La UIB inaugura l'edifici Margalida Comas i Camps

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha inaugurat el dilluns, 5 de febrer de 2024, l’edifici Margalida Comas i Camps, que des d’aquest curs acull els estudis de Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia, i que és l’edifici més eficient del campus universitari.

L’acte d’inauguració l’han presidit el rector de la UIB, Jaume Carot, i la presidenta del Govern, Margalida Prohens. També hi ha intervengut l’arquitecta de l’edifici, Bàrbara Balanzó, de l’estudi Barceló Balanzó Arquitectes.

A més dels membres del Consell de Direcció de la UIB, també hi han assistit el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera; el secretari autonòmic d’Innovació i Societat Digital, Antoni Carmona, i el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet.

Un nou edifici per al campus de la UIB

L’edifici Margalida Comas i Camps és un edifici de tres plantes d’aspecte lleuger, compacte, flexible, eficient i econòmic que varen projectar els arquitectes Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó, de l’estudi d’arquitectura Barceló Balanzó Arquitectes. S’ubica en una zona central del campus, entre els edificis Beatriu de Pinós i Anselm Turmeda. La seva construcció respon a la necessitat d’espai per a aules, laboratoris i despatxos dels estudis als quals dona servei.

A la vegada, l’edifici ha permès reubicar en un espai central del campus serveis d’atenció a la comunitat universitària com són el Servei d’Alumnes i Títols, el Servei de Relacions Internacionals, l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat i l’Oficina per a la Igualtat entre Dones i Homes.

La planta baixa permet un accés adaptat a l’edifici. S’hi ubiquen bàsicament aules, l'aula de graus, els serveis administratius i de gestió i els serveis per a la comunitat universitària. Cal destacar que l’accés a l'edifici és obert, i genera un gran porxo que permet l’accés lliure entre el caminal de Mallorca i els caminals que transiten pel jardí que comunica amb la zona de vianants del nucli d’edificis de les facultats de Ciències i de Filosofia i Lletres.

La primera planta es destina a aules de dimensió mitjana i petita, i laboratoris. També s’ubiquen les sales de simulació dels estudis d’Infermeria, equipades amb equips avançats que permeten que els alumnes practiquin una àmplia gamma de procediments i desenvolupin habilitats pràctiques essencials per a la formació clínica. Són espais que simulen situacions reals de la pràctica professional, com una consulta d’atenció primària, una visita domiciliària i una sala hospitalària.

Finalment, la segona planta es destina als despatxos dels professors dels departaments de Psicologia i d'Infermeria i Fisioteràpia. Tot i ser un edifici compacte, la disposició de patis a diferents nivells permet gaudir d’espais amb una correcta il·luminació i ventilació natural.

Per una altra part, el projecte dota de valor l'espai exterior, amb diferents espais qualificats per a activitats diverses, i amb una riquesa de relacions en espais fluids per afavorir la mobilitat i la mentalitat oberta de l'educació que s'imparteix en un edifici per a estudiants universitaris.

Eficiència energètica

L’edifici s’ha concebut per a maximitzar l’estalvi energètic, i s’hi potencien els sistemes constructius passius. Es tracta d’una edificació que, en lloc d’una elevada tecnificació, proposa arribar a l’eficiència a partir d’estratègies de disminució de la demanda energètica i d’utilització de sistemes estructurals i constructius eficients.

Pel que fa a la climatització, l’edifici s’ha integrat a la xarxa urbana de refrigeració i calefacció de la UIB, que aprofita el calor residual de la central de cogeneració d’alta eficiència del ParcBit.

L’edifici s’ha abordat des d’una preocupació mediambiental, una actitud de respecte cap al lloc, un lloc amb identitat pròpia, amb llum i vegetació mediterrànies. Des dels camins existents es crea un accés natural al centre que forma part del recorregut habitual del campus; passejar, descansar, entendre des de l'accés el lloc i l'edificació. Es tracta de potenciar els recorreguts actuals i resoldre amb un espai exterior a manera de porxo l'accés al nou centre i a l'existent Beatriu de Pinós al mateix temps, sense entorpir les circulacions del campus.

Accessibilitat

La senyalística de l’edifici incorpora elements dirigits a donar compliment als requisits d’accessibilitat universal, de manera que els cartells i indicadors inclouen missatges en sistema Braille i un codi QR que permet accedir a missatges d’àudio en tres idiomes (català, castellà i anglès). A més, els colors, la tipografia i les textures dels cartells també estan dissenyats per afavorir la lectura als usuaris amb visibilitat reduïda.

Margalida Comas i Camps, una pionera

El Consell de Govern de la UIB va aprovar el 6 de novembre de 2023 que es posaria el nom de la biòloga i pedagoga menorquina Margalida Comas i Camps (Alaior, 1892 – Exmouth, Regne Unit, 1972) al nou edifici. La iniciativa es va presentar d’acord amb els objectius del Pla estratègic de la UIB 2023-2027 i el III Pla d’igualtat de la Universitat per avançar en la igualtat entre dones i homes i fer visibles les aportacions de les dones a la comunitat universitària.

Finançament

La construcció de l’edifici, amb un pressupost de 6,9 milions d'euros, ha estat finançat en un 100 per cent mitjançant la incorporació dels fons addicionals de l'Instrument d'Ajut a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-UE) al Programa Operatiu del fons FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.