Protesta per dir un «no rotund a la caça amb cans»

Més d'una trentena de persones s'han manifestat aquest diumenge a Palma, així com en altres 80 ciutats, convocades per la Plataforma No a la Caça (NAC), per dir un «no rotund a la caça amb cans» i exigir a més la inclusió dels cans de caça en la Llei de Benestar Animal estatal.

En declaracions als mitjans, Estefanía Brito, una de les coordinadores de Plataforma NAC a Mallorca, ha recordat que duen més de 10 anys manifestant-se per dir un «no rotund a la caça amb cans».

El motiu, segons ha explicat, és que «els cans de caça són els més maltractats, les principals víctimes de l'activitat cinegètica, a més dels animals que cada dia són assassinats amb les escopetes de caçadors».

«Quan parlam de ca de caça, s'al·ludeix a tots els cans llebrers, podencs, bretons, pointers... tots els cans que són utilitzats per a la caça», ha aclarit Brito, denunciant que «encara que els llebrers són els més representatius, hi ha infinitat de races que utilitzen els caçadors per a la seva comesa».

Per això, a més de reivindicar la fi de la caça amb cans, des de la Plataforma NAC han exigit que «els cans usats pels caçadors estiguin inclosos en la Llei de Benestar Animal estatal».

«Volíem que una llei marc de protecció animal estatal inclogués tots els animals però no va poder ser, volíem que inclogués els cans de caça, i tampoc, perquè a darrera hora el poder dels lobbies de caça va fer que el Govern estatal els tragués d'aquesta norma, malgrat ser els que més la necessitaven», ha criticat.

I, enfront d'això, ha reiterat el compromís de la Plataforma NAC a «continuar lluitant» perquè «aquests cans siguin igual que els altres, considerats i protegits de la mateixa forma», ha conclòs Brito.