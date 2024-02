Veïns i ecologistes presenten 2.251 signatures contra els parcs fotovoltaics de Puntiró

Els veïnats de Marratxí, l'Associació de Veïns 'La Pua', juntament amb la plataforma 'Renovables Sí, però així No', han presentat aquest dissabte davant la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia 2.251 signatures per rebutjar les instal·lacions fotovoltaiques de Puntiró PF HIVE I i PF HIVE II ubicades al terme municipal de Palma.

Segons han explicat les entitats, aquestes instal·lacions fotovoltaiques ocuparan 91,85 hectàrees de sòl rústic amb algunes zones qualificades de sòl rústic protegit -equivalent a 180 camps de futbols- i s'instal·laran 199.836 plaques solars. Per a l'evacuació de l'energia generada des de la instal·lació fotovoltaica fins a la subestació elèctrica de Son Orlandis en el TM de Palma s'instal·larà un cable de mitja tensió de 9,5 km que passarà pels carrers dels nuclis de Pòrtol i Sa Cabaneta, afectant els veïnats d'aquestes poblacions.

Segons han detallat les entitats, aquestes instal·lacions energètiques s'emparen en una recent modificació legislativa (Llei 14/2019, de 29 de març de Projectes Industrials Estratègics), la qual permet «aquests tipus d'instal·lacions en sòl rústic, contradient els usos que la planificació territorial preveu a sòl rústic, permetent excepcionalment, un ús industrial a un reservat a activitats agrícoles i ramaderes».

Una allau de projectes

Les entitats han denunciat que aquestes instal·lacions fotovoltaiques de Puntiró, formen part «de l'allau de grans instal·lacions fotovoltaiques a sòl rústic que s'estan tramitant a Mallorca amb més de 80 projectes, sense la pertinent planificació territorial, prevista per la Llei 10/2019 de 22 de febrer de Canvi Climàtic i Transició Energètica que tal com determina l'article 46.2 preveu la planificació via Plans Territorials Insulars de les ubicacions prioritàries de les instal·lacions fotovoltaiques a sòl rústic definint la ubicació de les zones de desenvolupament prioritari, la tipologia i les seves dimensions, ni de Pla Director Sectorial Energètic».

Darrere aquesta instal·lació fotovoltaica, segons han assegurat les entitats, «hi ha dues societats controlades per la filial espanyola de l'empresa britànica Hive Energy, que amb ajudes econòmiques de la UE i el Govern espanyol, cerquen grans beneficis sense tenir en compte l'impacte que aquesta activitat suposarà per un territori fràgil i limitat com és Mallorca, provocant així un greu impacte en una zona de garriga, transformant el paisatge i desequilibrant l'ecosistema».

Suspensió del projecte

Davant aquesta situació, les entitats demanen al Govern de les Illes Balears, i concretament a la Conselleria competent, «la suspensió dels Projectes Puntiró HIVE I i Puntiró HIVE II, i no dur endavant cap tramitació d'aquestes instal·lacions en sòl rústic de Mallorca fins tenir la Planificació Territorial tal com emana del compliment de la Llei de Canvi Climàtic, i a l'illa de Mallorca no s'ha fet, cas contrari és l'illa de Menorca on la planificació sí que està aprovada i definida».

Segons els ecologistes «aquestes instal·lacions fotovoltaiques de Puntiró suposen un impacte exagerat en l'ecosistema i el paisatge de Puntiró, un ús industrial del sòl rústic quan en aquest sòl s'ha de prioritzar l'activitat agrícola. Són contràries a l'Estratègia del Paisatge del Consell de Mallorca, així com, per alterar hàbitats d'espècies protegides, com la tortuga mediterrània o l'eriçó, espècies en Règim de Protecció Especial (Llei 42/2007) i que habiten la zona segons el Bioatles de la Conselleria de Medi Ambient».

«No podem convertir milions d'hectàrees de terra fèrtil en polígons industrials. Cal prioritzar l'ús agrari del sòl rústic i la protecció del paisatge de l'illa», han sentenciat els ecologistes.