El grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques de la UIB guanya la màxima categoria dels Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social 2023

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller de Benestar Social i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, i la directora insular de Persones amb Discapacitat de l’IMAS, Maria Francesca Rigo, han presidit l’acte d’entrega d’aquests guardons al Teatre Principal de Palma. També hi han assistit representants polítics del Govern, d’ajuntaments i d’altres departaments del Consell de Mallorca, així com tot l’equip directiu de l’IMAS i membres de les diferents entitats i associacions del Tercer Sector de Mallorca.

La gala ha estat conduïda pel periodista Toni Mateu i l’artista Marga Pocoví i ha tengut un rècord d’assistents amb més de 350 persones de públic. Durant l’acte també s’ha destacat la feina de Pastoral Penitenciària, amb el reconeixement a la seva trajectòria exemplar com a entitat, i de Montserrat Fuster, per la seva trajectòria personal, mentre que el Grup Güell ha rebut una menció especial per la seva labor social, en aquesta nova edició dels guardons organitzats per l’IMAS.

El president Llorenç Galmés ha remarcat la «importància de la feina de totes les persones i entitats que treballen per garantir la igualtat d’oportunitats i el benestar de tothom» i ha recalcat «l’aposta del Consell pels serveis socials, com ho demostren els pressuposts del 2024 més implicats que mai en les polítiques socials. Posarem en marxa tots els programes necessaris per garantir les necessitats bàsiques dels illencs, i estarem al costat de tots els qui cada dia vos esforçau per construir un món millor».

Per part seva, Guillermo Sánchez ha felicitat les entitats i professionals «per la capacitat de resiliència, voluntat i reinvenció per afrontar els reptes que ens planteja la societat. Enhorabona a tothom, independentment de si avui recolliu un premi o no, per la vostra lluita contra la desigualtat, a favor de la plena inclusió i les oportunitats» i ha recalcat que IMAS i entitats «farem un front comú» per garantir el benestar de tots.

L’acte ha estat amenitzat amb la música d’Anima Gospel, un grup mallorquí amb una especial sensibilitat envers els serveis socials, conegut per la seva predisposició a l’hora de realitzar concerts benèfics o adreçats a persones vulnerables.

Un dels moments més emotius del vespre ha arribat amb l’homenatge a Aina Alcover, qui durant molts d’anys va ser treballadora de l’IMAS i una persona totalment dedicada als serveis socials. Els seus companys han valorat la seva implicació a l’hora de posar en marxa qualsevol tipus d’iniciativa o projecte de l’IMAS i l’han definida com «una persona generosa, amb un cor enorme i sempre predisposada a ajudar a tothom qui ho necessitàs».

Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social 2023

L’IMAS ha repartit 48.000 € en aquesta edició dels guardons, als quals s'han presentat 31 candidatures. Un jurat integrat per una dotzena de professionals dels serveis socials i de la comunicació les ha valorades segons uns criteris específics per a cada categoria que determinaven la qualitat del projecte, la seva idoneïtat i impacte en la societat i el seu caràcter innovador. Enguany, a més, s’ha obert una categoria exclusiva per a campanyes de sensibilització. Els guanyadors de l’edició del 2023 han estat:

En la categoria Pere Mascaró als estudis i investigacions, dotada amb 10.200 €:

• Grup de Recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques de la Universitat de les Illes Balears (UIB), per la seva tasca d’investigació a l’hora d’identificar les causes de les desigualtats de gènere, raça, ètnia o classe i de l’exclusió social i poder així redefinir la metodologia per afavorir la inclusió social a Mallorca. Format per professors de la UIB, proposen readaptar protocols i avançar cap a un disseny de processos d’inclusió individualitzats des d’un enfocament multidimensional.

En la categoria d’Innovació Social, dotada amb 6.300 € per a cada entitat guanyadora:

• Amadip Esment Fundació, amb el seu projecte Esment Escola Professional. Amb el lema «Aprendre fent», ofereix una formació dual per a joves i persones amb discapacitat intel·lectual, i un acompanyament individualitzat. Es potencien les capacitats pròpies de cada participant que, a la vegada, responen a les necessitats de l’empresa i s’afavoreix així la seva entrada en el món laboral.

• Cultura Inclusiva Balear, pel seu projecte «Apropa Cultura Balear», que vol transformar la societat a través de la cultura. En el marc d’aquesta iniciativa es facilita l’entrada a esdeveniments culturals a preus assequibles per a persones en risc d’exclusió i es treballa per conscienciar sobre la importància de l’accessibilitat universal perquè totes les persones, amb independència de la seva edat o discapacitat, puguin accedir a teatres, auditoris, festivals i museus.

• Societat Cooperativa Formació Ocupacional Jovent, pel seu compromís històric amb projectes d’integració, orientació i inserció o d’acció social i comunitària. S’ha valorat especialment la feina de formació i d‘acompanyament que realitza actualment amb les dones migrants per aconseguir la seva plena integració social i laboral, lluny de prejudicis i estereotips.

• Institut de Treball Social i Serveis Socials Intress, pel programa «Viure en companyia». El projecte va néixer el 2020 amb l’objectiu de crear una xarxa d’habitatges i facilitar la convivència de les persones majors que vulguin compartir pis. Amb aquest projecte, es fomenta la seva autonomia, s’evita la seva institucionalització i s’eviten situacions de solitud no desitjada.

• Fundació Projecte Home Balears, amb els dispositius territorials d’atenció a persones amb problemes d’addiccions conductuals. La Fundació ofereix una atenció personalitzada a les persones amb problemes d’addiccions per ajudar-los a prendre consciència de la seva dependència i a canviar d’estil de vida. El projecte s’adapta a les necessitats individuals de cada persona.

En la categoria de campanya de sensibilització, dotada amb 6.300 €:

• Mancomunitat Pla de Mallorca, amb la campanya «No hi ha espai per al masclisme», que implica a tots els municipis de la Mancomunitat. La campanya es realitza tant des de la formació com des de la sensibilització, i s'estén a tots els àmbits, des de l’Administració pública, fins al d’oci, la restauració o l’esportiu.

Pel que fa als reconeixements i mencions, el Consell Assessor de l’IMAS, on estan representats tots els grups polítics i membres del tercer sector social, ha reconegut la trajectòria exemplar de l’Associació Pastoral Penitenciària per la seva feina de reinserció de reclusos i exreclusos amb una atenció integral que cobreix les necessitats bàsiques i els guia en el procés d’inserció sociolaboral. El servei de pis d’acollida és la principal referència en la seva tasca per facilitar la reinserció i evitar la reincidència de les persones recluses i exrecluses.

El reconeixement exemplar a la trajectòria personal ha estat per a Montserrat Fuster, presidenta d’Amadip Esment des de fa 36 anys, per la seva implicació i capacitat innovadora al capdavant d’una de les entitats de referència de l’àmbit de les persones amb discapacitat a l’illa. Fuster també forma part del grup de pares i mares que fundaren Amadip Esment el 1962.

Finalment, s’ha fet una menció especial al Grup Güell per la seva «capacitat de mobilitzar i implicar gran part de la ciutadania en activitats socials i solidàries».