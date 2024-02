La UIB oferirà el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport el proper curs

La Universitat de les Illes Balears (UIB) inclourà el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport en l’oferta d’estudis de grau del curs 2024-25. El Consell de Govern de la CAIB n’ha autoritzat la implantació, i la titulació ha estat inscrita en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

El grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport serà una titulació oficial de la Universitat de les Illes Balears que s’impartirà de manera presencial a la Facultat d’Educació. Es tracta d’una titulació de 240 crèdits del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) dividits en quatre cursos de 60 crèdits ECTS cadascun. La UIB oferirà 35 places per cursar aquests estudis a partir del curs que ve.

La implantació d’aquests estudis farà possible que la UIB formi professionals amb els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a la realització de tasques en els àmbits de l’educació, l'entrenament esportiu, la salut, l'oci i recreació i la gestió esportiva.

Sessió informativa

Per tal de donar a conèixer informació detallada d’aquests estudis als futurs alumnes i a les seves famílies, i a qualsevol persona interessada, la Facultat d’Educació i l’Oficina per al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB) han organitzat una sessió informativa en línia. La sessió es farà el dimarts 13 de febrer, a les 19 hores, per videoconferència a través de la plataforma virtual Zoom. Per assistir-hi, cal inscriure-s’hi a través d’aquest formulari.

Hi intervindran el doctor Pere Palou, catedràtic de l'àrea d'Educació Física i Esportiva del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, i la presidenta del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport de les Illes Balears, senyora Carmina Vera.