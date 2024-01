Els Sanitaris per la Llengua promouen una insígnia per a identificar els professionals que atenen en català

Can Alcover va acollir dilluns la presentació del grup Sanitaris per la Llengua, amb el suport de l’Obra Cultural Balear. Es tracta d'un grup obert de més de 300 diferents professionals de l’àmbit sanitari (metges, infermers, auxiliars d’infermeria, zeladors, administratius, etc.), que treballen a centres de les Balears amb l'objectiu comú d’afavorir el prestigi i promoure l’ús de la llengua catalana a la Sanitat.

La plataforma té la intenció de desenvolupar accions per a conscienciar sobre la necessitat de garantir el coneixement del català per a atendre els pacients catalanoparlants de les Balears. Una de les primeres propostes, a banda de la creació d'un decàleg de patrons de conducta, és una insígnia perquè els pacients puguin identificar-los i s'adrecin als professionals directament en català. «És molt comú que, per inèrcia, s'adrecin a nosaltres en castellà, encara que la llengua comuna sigui el català», han remarcat.