La intel·ligència artificial protagonitza les VI Jornades d'Experiències Docents de la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza les VI Jornades d’Experiències Docents, que se celebraran del primer al 7 de febrer de 2024 i que estaran dedicades a l’impacte de la intel·ligència artificial en la innovació docent.

Les Jornades estan dissenyades per a abordar temes d'actualitat relacionats amb la innovació en l'àmbit docent. En l’edició d’enguany, la temàtica escollida és una tendència creixent en l'educació superior i en altres nivells d'ensenyament: la utilització i incorporació de la intel·ligència artificial en el camp de la innovació docent.

La intel·ligència artificial ofereix nombroses oportunitats per millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge. Per això, les línies temàtiques de les Jornades estan relacionades amb les aplicacions i implicacions de la intel·ligència artificial en la docència, així com amb les estratègies metodològiques d'innovació docent, l'aprenentatge servei i altres aprenentatges professionalitzadors, a més de la competència digital docent per a la millora de la pràctica educativa.

El programa d’activitats de les Jornades s’inicia dijous, primer de febrer, amb una sessió presencial, i continua del 2 al 7 de febrer en línia, a través d'un espai on es recullen en format vídeo les experiències que han aportat els ponents, amb fòrums per al diàleg i l’intercanvi d’idees amb els participants.

Inauguració i activitats presencials

La inauguració de les Jornades tindrà lloc el dijous, primer de febrer, a partir de les 9 hores. Hi intervendran la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau de la UIB, doctora Yolanda González, i el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, doctor Sebastià Massanet.

Tot seguit, tendran lloc tres conferències:

A les 9.30 h: «IA-giarisme: el plagi acadèmic en l'era de la intel·ligència artificial», a càrrec de Rubén Comas Forgas, coordinador del projecte Charlie (ERASMUS KA+) i professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

A les 10.15 h: «L’eix de la docència en el pla estratègic de la UIB», a càrrec de Xisco Bastida, director de l'Oficina de Planificació Estratègica.

A les 11.30 h: «Com pot transformar la intel·ligència artificial l'educació superior?», a càrrec de Juan Freire, investigador associat de l'Innovation Hub Europe (Instituto para el Futuro de la Educación, Tecnológico de Monterrey).

Finalment, la sessió presencial es clourà amb una taula d’experiències en la qual professors de diferents àmbits de coneixement compartiran les seves experiències amb els assistents.

Les Jornades d’Experiències Docents són una iniciativa organitzada per Campus Digital, la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau, l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears i la Direcció de Formació del PDI.