Plataforma per la Llengua i Fisc organitzen el Gran Campionat d'Scrabble de Mallorca-Manacor

Plataforma per la Llengua i la Federació Internacional d'Scrabble en Català (FISC) han organitzat el Gran Campionat d'Scrabble de Mallorca-Manacor, que es celebrarà el pròxim 24 de febrer, en Estel de Llevant, a Manacor.

El campionat es jugarà en sis partides en sistema suís durant tot el dia -tres partides el matí i, les tres restants, l'horabaixa-. Podran participar totes les persones majors de 16 anys.

Per inscriure's en el Gran Campionat només s'han d'omplir les dades que apareixen en l'apartat sobre aquest de la web de Plataforma per la Llengua i haver llegit anteriorment el reglament. Hi ha temps fins al pròxim 23 de febrer.

El preu de la inscripció serà de 14 euros amb un descompte de quatre euros per als socis de Plataforma per la Llengua i, o bé, federats de la FISC -el descompte és acumulable-.

El pagament de la inscripció es cobrarà el mateix 24 de febrer abans de començar la competició, i es podrà fer en efectiu o targeta. La inscripció al Gran Campionat donarà dret a tot el material necessari per jugar, a una botella d'aigua i a un petit obsequi.

El primer classificat del campionat rebrà un premi econòmic de 500 euros; el segon, 250 euros, i el tercer, 150 euros. El millor jugador mallorquí i el millor debutant rebran, a més, un lot amb diversos productes.