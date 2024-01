El 5 de febrer s’obre el termini per a inscriure’s a les proves lliures del títol d’ESO

La Conselleria d’Educació i Universitats, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa, ha convocat les proves lliures corresponents a l’any 2024 perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

S’hi poden inscriure les persones que tenguin divuit anys, com a mínim, o que els compleixin durant l’any 2024, i que no estiguin matriculades en cap estudi que condueixi a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria. En aquest sentit, la inscripció per fer les proves lliures de la convocatòria ordinària s’ha de formalitzar entre el 5 de febrer i el 5 de març de 2024, ambdós inclosos

Data de les proves i estructura

Les proves escrites es realitzaran el 17 d’abril de 2024 en sessions de matí i d’horabaixa en els centres d’educació de persones adultes (CEPA) següents: CEPA La Balanguera (Palma), CEPA Ciutadella (Menorca) i CEPA Pitiüses (Eivissa). Pel que fa a les proves orals de castellà, català i anglès, tendran lloc a Mallorca el 24 d’abril de 2024 i a Eivissa i a Menorca el 25 d’abril de 2024.

La prova s’organitza al voltant dels tres àmbits de coneixement següents:

– Àmbit de comunicació: té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponent a les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera (anglès).

– Àmbit social: té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponents a les matèries de Geografia i Història i d’Educació en Valors Cívics i Ètics.

– Àmbit científic i tecnològic: té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponent a les matèries de Física i Química, Biologia i Geologia, Matemàtiques i Tecnologia.

Tota la informació sobre aquestes proves es pot consultar a la pàgina web del Servei d’Ordenació Educativa.