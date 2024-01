El GOB Menorca organitza el Seminari d’Agricultura i Medi Ambient

Aquest dissabte comença la primera jornada del Seminari d’Agricultura i Medi Ambient del GOB Menorca. Serà el 3 de febrer, al Centre de Convencions es Mercadal, i podrem escoltar les ponències 'Agricultura sostenible i maneig hidrològic en un entorn en perill de desertificació', de Jacobo Monereo; i 'Generació de sòl fèrtil en un territori semiàrid', de Marta Cortegano.

Jacobo Monereo, de la finca La Junquera explicarà la història de la finca i com ha aconseguit convertir-se en un referent en pràctiques regeneratives. El model que segueixen a la Junquera consisteix en llaurar la terra el menys possible, evitant així el deteriorament de la matèria orgànica i aconseguint un augment de la biodiversitat, millorar l’aprofitament de l’aigua, i substituir els agroquímics d’origen sintètic per compost i fems del bestiar propi.

El maneig de l’aigua és imprescindible. Jacobo explica que «a la zona de la finca, no cau una gota en set mesos i de sobte t’arriben 150 litres en una hora i arrasen amb tot». Estimen que es produeix una pèrdua de sòl d’unes 20 tones per hectàrea a l’any i en algunes zones de fins a 80 tones, afectant negativament al cultiu, ja que es perden els primers 20 cm de terra, la part fèrtil del sòl. Per a evitar-ho, experimenten amb franges d’infiltració que alenteixen la velocitat de l’aigua i afavoreixen la seva retenció. També han plantat milers d’arbres i s’han construït desenes d’estanys i basses per a retenir l’aigua durant la temporada seca.

A la segona ponència, Marta Cortegano explicarà com el «laboratori del futur» per a la transició agroecològica, de l’associació Terra Sintrópica, està cercant solucions per a revitalitzar la zona de Mértola, a Portugal. Des de la producció al consum, cerquen un model de governança col·laborativa que permeti una estratègia de transició agroecològica local.

Entre d’altres, Marta explicarà el concepte d’agricultura sintròpica. Es tracta d’entendre com podem millorar un ecosistema forestal i no sols obtenir productivitat, sinó utilitzar-la per a l’agricultura i productes agrícoles. És a dir, aprofitar el sistema agroforestal per produir aliments, recuperar ecosistemes, millorar el sòl i «plantar aigua» (incrementar la captació i la recuperació dels aqüífers).

La setmana que ve tendrà lloc la segona jornada, amb dues ponències més sobre l’ús de llana com a encoixinat vegetal i el projecte 'Campos de Vida'. Les dues jornades conclouen amb un dinar conjunt on poder intercanviar impressions.

Aquestes jornades compten amb el suport del Consell Insular de Menorca i Menorca Preservation i vos hi podeu inscriure aquí.