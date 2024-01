L'Associació de Varietats Locals demana ajuda per a «espargir la llavor»

L’Associació de Varietats Locals, entitat sense ànim de lucre que es va constituir el 2002 a partir de la proposta de pagesos, tècnics i estudiosos de l’agrobiodiversitat de les Illes Balears, necessita ajuda per a «fer visibles les llavors».

L’entitat fa feina en la recuperació de les varietats locals d’hortalissa, llegums, cereals i fruiters, així com dels coneixements pagesos que hi van associats. A més, promou el foment de la producció i de la conservació de la biodiversitat cultivada, i la gestió col·lectiva de l’agrobiodiversitat com a patrimoni del poble.

12.500 és el nombre de sobres petits que tenen al banc de llavors

«Aquesta quantitat de llavors ha arribat aquí gràcies als nostres avantpassats que un dia van guardar la llavor; gràcies als multiplicadors que conren les varietats per convertir-les en llavors, gràcies als voluntaris i voluntàries que ens ajuden a extreure i netejar la llavor; gràcies a Estel de Llevant que ens ensobra la llavor i gràcies a la nostra perseverància per mantenir el projecte de multiplicació viu», expliquen.

Però assenyalen que tot això no basta: «La llavor necessita ser sembrada i ser escampada pels camps de Mallorca per tal que el nostre projecte sigui viable i continui». Per això, s'han proposat demanar col·laboració: «Necessitam persones que ens ajudin a fer visibles les nostres llavors».

Els particulars poden ajudar amb la compra a la botiga en línia, hi haurà sobres regals per a compres superiors a 20 €. Per a les persones que tenen un negoci i volen tenir un detall amb els clients, també tenen una proposta per a col·laborar-hi: «Vos regalarem un nombre de sobres de llavors limitat per tal que els distribuïu als vostres clients. Les persones interessades podeu escriure un missatge a info@varietatslocals.org o bé telefonar al 693 066 858».