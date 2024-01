El Consell de Mallorca obre el període d’inscripció dels nous cursos de Mallorca Activa

El Consell de Mallorca obre aquest dilluns, 29 gener, el període d’inscripció dels primers cursos de l’any de Mallorca Activa, la plataforma de la institució insular per a la dinamització i l'activació del teixit productiu de l'illa. La inscripció de les accions formatives estarà oberta durant dues setmanes i els cursos començaran el 12 de febrer.

La plataforma Mallorca Activa ofereix diferents cursos a la ciutadania de temàtiques diverses, des de gestió econòmica fins a serveis socials, passant per medi ambient, gestió administrativa, informàtica i comunicació, participació, jardineria, idiomes, sanitat, cultura i gestió cultural, sector primari i secundari, turisme, comerç i màrqueting, entre d’altres.

Aquestes acciones formatives s’adrecen a qualsevol persona que vulgui trobar feina, millorar la situació laboral, adquirir els coneixements necessaris per canviar de sector o, simplement, preparar-se per al futur. L’objectiu és formar els ciutadans i les petites empreses per reforçar l’emprenedoria i el creixement empresarial. En aquesta primera tanda de formació, Mallorca Activa ofereix vuit cursos diferents, que són els següents:

Mallorca Activa és una plataforma del Consell de Mallorca, adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial. La plataforma ofereix informació, suport, formació, assessorament telefònic individualitzat, eines digitals i recursos destinats a dinamitzar i activar el teixit productiu de Mallorca.