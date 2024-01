Les Balears i Booking posaran en marxa un projecte pilot per a lluitar contra l’oferta de lloguer turístic il·legal

El Govern i Booking.com posaran en marxa un projecte pilot de col·laboració per a lluitar contra l’oferta de lloguer turístic il·legal a les Balears. Aquesta ha estat una de les conclusions de la reunió mantenguda entre les dues institucions en el marc de la fira de turisme Fitur.

D’aquesta manera, el Govern, a través de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, i Booking.com s’avancen al reglament europeu que s’aprovarà en breu, que preveu, entre altres accions, l’obligatorietat d’habilitar a les webs de les plataformes un portal o clau d’accés per a les administracions competents.

A la reunió hi han assistit també representants dels quatre consells insulars, òrgans competents en matèria d’inspecció turística, els quals han destacat la importància de la col·laboració publicoprivada en la lluita contra l’oferta il·legal.

La proposta de Booking.com, en línia amb el futur reglament, té per objecte augmentar la transparència en l’àmbit del lloguer d’allotjaments de curta durada i ajudar les autoritats públiques a regular aquesta part cada cop més important del sector turístic. Tot i que les reserves d’allotjaments de curta durada ofereixen avantatges tant per als amfitrions com per als turistes, poden ser motiu de preocupació per a algunes comunitats locals que, per exemple, s’enfrontin a una escassetat d’habitatges assequibles.

La presidenta Prohens ha comentat que «l’oferta il·legal suposa una competència deslleial tant per a l’allotjament hoteler com per a l’allotjament vacacional reglat; suposa un perjudici per a la nostra qualitat com a destinació i per a la imatge que tenen de nosaltres els qui ens visiten, i només contribueix a dur un excedent de turistes sense cap control».

«A Booking.com ens prenem molt seriosament la nostra responsabilitat contra els continguts il·legals. Com a proveïdor de serveis digitals, tenim un compromís per retirar continguts que no compleixin la normativa local, com els anuncis de lloguers il·legals de curta durada», comenta Pilar Crespo, responsable de Booking.com a Espanya i Portugal.

Les Balears es converteixen, així, en capdavanteres en l’aplicació d’aquest tipus de projecte, que preveu ampliar a la resta de plataformes en un futur proper.