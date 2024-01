PIMEM demana que la nova llei turística contempli el consum mínim del 5% de producte local a tots els establiments turístics

PIMEM demana que la nova llei turística inclogui l'obligatorietat de consumir un 5% de producte local a tots els establiments de Mallorca sigui quina sigui la categoria i el tipus d'establiment. «S'ha d'aprofitar FITUR per a mostrar més sinergia entre administració i empresa a l'hora d'augmentar progressivament la compra del producte fet a la nostra illa», segons el president Jordi Mora.

La finalitat, segons la Federació, és triple: reduir tant com sigui possible la dependència exterior, reforçar la diversificació econòmica i aportar mesures concretes per a frenar els efectes del canvi climàtic. PIMEM assegura que és conscient dels límits de la producció industrial i agroalimentària, però «això no ha de ser excusa per no continuar avançant en aquesta més que necessària i urgent sinergia entre sectors econòmics».

Una de les associacions de la Federació, APAEMA (Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca), veu amb molt bons ulls una mesura d'aquest tipus i assegura que «és imprescindible que la norma comprometi la compra d'un percentatge mínim de producte ecològic, dins del percentatge estipulat de producte local».

El president Miquel Coll recorda que «si ens atenem a la Llei Agrària, que va establir la producció ecològica com a estratègica per a la nostra comunitat, s'han de fer polítiques actives de foment d'aquest tipus de producció, i la Llei turística podria tenir un paper cabdal». APAEMA també recorda l'objectiu d'arribar al 25% de superfície agrària útil d'Europa inscrita en ecològic per a l'any 2030, com marca l'estratègia 'De la granja a taula' de la Comissió Europea.

Per altra banda, una altra associació de PIMEM, AEPIB (Associació Empresarial de Productors de les Illes Balears) s'assegura que «el producte local és un atractiu i actiu de la nostra illa que determinades indústries contribueixen al paisatge natural de Mallorca». L'associació de PIMEM assegura que aquests darrers cinc anys s'han multiplicat les ofertes consistents a visitar espais de producció agroalimentària i són un exemple de l'interès que hi ha pel producte local i el seu entorn. «Sens dubte és una línia encertada que ajuda a mantenir infraestructures, vendre producte i repartir millor les empreses agrícoles, artesanals locals per tota l'illa. Són molts els municipis que se'n veuen beneficiats». Laura Calvo, membre de l'executiva l'associació, manté que l'aposta pel producte local per part dels establiments de l'illa «és la millor garantia d'estabilitat empresarial i dona la possibilitat d'emprendre l'exportació amb més garanties ja que sabem que comptam amb la confiança del nostre teixit empresarial». Calvo també assenyala que «enfortir la diversificació econòmica és sinònim de més i diversificades oportunitats de formació que tant es necessiten per a cobrir llocs de treball que són indispensables per al funcionament de les nostres empreses».