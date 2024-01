Presenten el 37è volum de l'Anuari Ornitològic de les Balears

Endesa i el GOB Mallorca han presentat aquest dilluns el 37è volum de l'Anuari Ornitològic de les Balears, en un acte al qual han assistit el coordinador de l'àrea de conservació del GOB, Antoni Muñoz, el responsable de l'àrea d'ornitologia de l'entitat ecologista, Manuel Suárez, i el director general d'Endesa a les Balears, Martí Ribas.

En una nota de premsa, Endesa ha informat que ha renovat la col·laboració amb la publicació del volum de l'Anuari Ornitològic de les Balears amb la finalitat de mostrar «el compromís de la companyia amb el medi ambient i la preservació de la naturalesa i les espècies autòctones. L'elèctrica, dins del Pla de Sostenibilitat d'Endesa a les Balears, manté la seva constància en aquest compromís, ja que fa 31 anys que duu a terme aquesta col·laboració», assenyalen.

L'Anuari Ornitològic de les Balears, que després de 37 anys consolida any rere any el seu treball, té un important interès i prestigi científic. Per a Endesa és una gran satisfacció la renovació del suport per «la gran qualitat i importància científica».

L'edició d'aquest any incorpora, a banda dels habituals registres ornitològics, que ofereixen una visió del que va ser l'activitat ornitològica del 2022, els articles 'Efecte de les serps introduïdes sobre l'Òliba comuna Tyto alba a Eivissa', 'Situació de la població reproductora d'abellerol Merops apiaster a les illes Pitiüses' i 'Arribada excepcional de pingdais Alca torda a la mediterrània occidental i a les Illes Balears'.

Així com també, cal destacar les notes breus 'Primera cita confirmada de cria de flamenc Phoenicopterus roseus a Balears', 'Cens d'aus hivernants a Balears, gener 2023' i les novetats ornitològiques de 2022, que ocupen gran part de la publicació.

Cal recordar el prestigi, dins l'àmbit científic, de l'Anuari Ornitològic de les Balears, i el reconeixement que ha tengut en anys anteriors dins del projecte Latindex, al tercer Taller d'Obtenció d'Indicadors bibliomètrics i d'Activitat Científica.