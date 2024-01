Joan Miralles anuncia que deixa la presidència de l'OCB

El president de l’Obra Cultural Balear (OCB), Joan Miralles, ha anunciat aquest dilluns matí que abandona el càrrec per motius personals; arran d’aquesta renúncia i tal com disposen els estatuts de l’entitat, la vicepresidenta primera, Lena Serra, n’exercirà les funcions de forma interina mentre s’obre un nou període electoral que haurà de culminar amb la tria d’una nova presidència i la renovació de la junta directiva. Per aquest motiu, l’Obra Cultural Balear celebrarà una assemblea general extraordinària de caràcter electoral dimecres, dia 21 de febrer.

L’objectiu dels actuals membres de la junta, que continuaran en funcions fins a la proclamació dels candidats que resultin elegits en el procés electoral, és donar continuïtat al projecte, aprofitar les eleccions per reforçar l’entitat amb noves incorporacions, mantenir el compromís iniciat l’any 2022 i seguir amb una OCB preparada per afrontar els reptes actuals. La junta directiva de l’entitat, reunida de forma extraordinària, aprovà, a més de la data de celebració de l’assemblea general extraordinària, un nou reglament electoral i el nomenament de Miquel Àngel Grimalt Vert com a síndic electoral.