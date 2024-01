Clam a Palma contra el «genocidi» i en solidaritat amb Palestina

Clam unànime. Més de 1.500 persones s'han manifestat aquest dissabte a Palma en solidaritat amb Palestina i per a reclamar la fi de la intervenció militar d'Israel a la Franja de Gaza. Els manifestants també han reclamat a l'Estat espanyol que deixi de vendre armes a l'Estat hebreu.

La marxa, convocada per Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina, ha sortit a les 18.00 hores de la plaça del Tub de Palma i ha recorregut els principals carrers de Ciutat fins a arribar a la Delegació del Govern espanyol, on s'ha llegit un manifest.

Una gran bandera palestina ha marcat el recorregut de la marxa. També hi havia diverses pancartes amb els lemes 'Stop genocidi' i 'Aturem el genocidi a Palestina'. Entre els lemes que s'han pogut escoltar s'hi trobaven: «Del riu fins a la mar, Palestina llibertat!», «No és una guerra, és un genocidi», «Israel assassina, Europa patrocina» i «Visca la lluita del poble palestí!».

A la marxa hi havia representants de nombrosos col·lectius socials, entre els quals membres de la CUP-Crida per Palma. Des dels col·lectius convocants han assenyalat que reconeixen el «legítim dret dels palestins a defensar-se de l'ocupació il·legal» i el «genocidi sionista», que, des del seu punt de vista, està «patrocinat per l'imperialisme estatunidenc i europeu».

«Exigim a les autoritats de l'Estat acabar amb la col·laboració amb l'imperialisme estatunidenc amb la sortida de l'OTAN i que trenquin totes les relacions militars, econòmiques i diplomàtiques amb l'entitat feixista d'Israel, recordem que el govern abans amb Podem, ara amb PSOE/Sumar han venut més de 40 milions d'armes en els darrers 5 anys», han afegit els col·lectius. «Reconeixem el dret internacional d'autodeterminació dels palestins a viure en pau i llibertat des del riu fins a la mar», han sentenciat.

Aquestes marxes de solidaritat amb Palestina s'han reproduït arreu dels Països Catalans i altres territoris de l'Estat espanyol. El clam ha estat unànime: cal aturar el «genocidi» a Palestina.