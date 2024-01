Sis centres educatius de Mallorca participaran en la setena edició d'Horeca Mallorca

La seu del Consell de Mallorca va acollir aquest passat dijous la presentació de la setena edició de la fira Horeca Mallorca, un esdeveniment que comptarà amb la participació de sis centres educatius de Mallorca que imparteixen cicles formatius relacionats amb el sector de l'hostaleria. A aquest acte hi assistiren la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, i la cap del Servei de Planificació i Participació, Olivia Caballero de Segovia.

Adreçada al món professional del sector de l'hostaleria, aquesta fira es durà a terme del 5 al 7 de febrer en el Velòdrom Illes Balears de Palma i hi participaran el CIFP Juníper Serra (Palma), l'IES Alcúdia, l'IES Calvià, l'IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller), l'IES Josep Sureda i Blanes (Palma) i l'IES Puig de sa Font (Son Servera). En aquest sentit, tots aquests centres donaran a conèixer la seva oferta formativa, oferiran als assistents un tast d'elaboracions fetes amb productes locals i participaran en els 'showcookings' organitzats per l'Associació de Cuiners Establerts a les Illes Balears (ASCAIB).

En paraules de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, «participar en un esdeveniment com aquest ens permet, entre d'altres aspectes, donar a conèixer i apropar al món empresarial l'oferta formativa del sector d'activitats econòmiques relacionades amb els restaurants, els hotels, els hostals, les pensions o els bars». S'ha de remarcar que a l'edició de l'any passat la col·laboració conjunta entre la Conselleria d'Educació i Universitats i la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural va fer possible reivindicar la importància del producte local en l'economia balear. És per això que enguany hi tornarà a haver un punt de trobada dels productors locals, els alumnes d'FP i els cuiners.

Horeca Eivissa i Horeca Menorca

D'altra banda, del 26 al 28 de febrer tendrà lloc en el Recinte Firal FECOEV d'Eivissa la tercera edició d'Horeca Eivissa amb la participació de tres centres eivissencs: l'IES Balàfia (Sant Llorenç de Balàfia), l'IES Isidor Macabich (Eivissa) i l'IES Sa Serra (Sant Antoni de Portmany). Finalment, la segona edició d'Horeca Menorca es durà a terme del 12 al 14 de març al Recinte Firal IDI de Maó i hi participarà l'IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).