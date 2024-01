Demana l'horari a un bar de Palma i el cambrer li retreu «y porque no me habla en español?»

La coneguda cantant Fanny Marí ha fet pública una situació de discriminació per raó de llengua que ha viscut fa pocs dies i que és representativa del que es pot trobar una persona que vulgui usar lliurement la llengua pròpia de Mallorca.

Els fets es varen produir al cafè bar S'Aire del carrer de La Gerreria de Palma.

«Un altra lloc on ni t’entenen ni te volen entendre. 'y porque no me habla en español?' deia el cambrer. Jo sense immutar-me ni contestar les seves preguntes impertinents, he seguit demanant si obrien a la nit, i a la fi m'ha hagut d'entendre repetint i amb senyes», ha explicat en les seves xarxes.