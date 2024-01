Més de 6.500 persones varen ser diagnosticades de càncer a les Balears i més de 2.400 varen morir durant el 2023

Un total de 6.511 persones varen ser diagnosticades de càncer a les Balears i 2.426 persones varen morir a causa d'aquesta malaltia al llarg de l'any 2023, la qual cosa suposa un increment del 3,7% respecte a les xifres de 2022 en tots dos casos.

Així ho ha comunicat el president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer a les Balears (AECC), José Reyes, després d'una reunió mantinguda aquest divendres amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, la consellera de Salut, Manuela García, i la consellera de Famílies i Assumptes Socials, Catalina Cirer, en el Consolat de Mar.

Reyes ha assenyalat que el càncer és un problema sociosanitari de «primer ordre» a les Balears i a l'Estat, perquè «una de cada dues persones patirà un càncer al llarg de la seva vida», per la qual cosa ha asseverat que això dona una mesura de la «transversalitat» d'aquesta malaltia.

«El repte principal de l'associació és millorar la supervivència dels pacients amb càncer i arribar a un 70% en el 2030 i, actualment, està en al voltant del 60%, per la qual cosa es tractarà d'aconseguir els màxims avanços possibles», ha explicat.

D'aquesta manera, l'AECC a les Balears s'ha fixat com a objectius la millora de la lluita contra el tabac, ja que ha especificat que el 30% dels càncers que es diagnostiquen són a conseqüència del consum del tabac.

En aquest sentit, dins de la seva campanya 'Respir lliure', ha reivindicat la necessitat que hi hagi «espais lliures de fum dins dels espais públics compartits», cosa en la qual també treballen amb la Federació Empresarial de Restauració Balears (Ferib) perquè es puguin adherir aquells establiments que ho desitgin. Reyes ha indicat que des del Govern els han donat «el seu suport» a la iniciativa per a «fer tot el possible per a desenvolupar-la».

Preguntat per les últimes propostes que ha plantejat el Ministeri espanyol de Sanitat en aquest sentit, com la prohibició de fumar a les terrasses o l'equiparació del tabac escalfat al convencional, Reis els ha donat el seu suport «absolut» perquè «totes les mesures que es prenguin per a disminuir el consum del tabac signifiquen menys casos de càncer en el futur».

«AECC a les Balears dona el seu suport a totes les mesures que impliquin disminuir el consum de tabac en espais públics compartits i que limitin l'accés al seu consum», ha defensat.

El president d'AECC a les Balears també ha posat el focus sobre els vapejadors perquè, des del seu punt de vista, són «un mecanisme de la indústria del tabac per a afavorir l'inici del consum del tabac de la població jove», per la qual cosa ha demanat que «es prenguin mesures».

Una altra de les eines que ha ressaltat com a «bàsica» per a complir els objectius de l'associació, són els programes de prevenció de càncer, com els de càncer de còlon, de mama i de cèrvix, que ja estan operatius; i el projecte pilot de detecció de càncer de pulmó, que es posarà en marxa.

Així mateix, ha apuntat com a «fonamental» el suport als pacients en el desenvolupament de la seva malaltia, en l'àmbit social, psicològic i econòmic; i ha reclamat una millora dels tractaments de les cures pal·liatives.

A més, ha reivindicat l'«equitat» entre els pacients en l'accés als tractaments, els resultats de la recerca i les mesures de suport.

El representant de AECC Balears també ha destacat el suport de l'organització a la recerca per a aconseguir que «els pacients en el futur, o bé no tinguin la malaltia perquè s'hagi millorat la prevenció; o bé, si ho tenen, que s'hagin millorat els tractaments per a assegurar-se que es poden curar».

Reyes ha indicat que en 2023, l'AECC a les Balears va aportar 480.000 euros a la Fundació Científica de l'AECC per als seus projectes i, d'aquesta xifra, 180.000 euros varen ser destinats a projectes que es desenvolupen en l'arxipèlag.