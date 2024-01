El PSIB demana la convocatòria urgent del Consell LGTBI

El PSIB-PSOE ha denunciat que el Govern encara no ha convocat el Consell LGTBI de les Illes Balears, un organisme previst a la Llei LGTBI del 2016 i que té per finalitat servir com a instrument de cooperació entre totes les administracions i entitats de la societat civil per treballar en favor dels drets i la no discriminació del col·lectiu LGTBI.

El diputat del PSIB, Ares Fernández, veu amb «molta preocupació la deixadesa del Govern de Marga Prohens en la protecció dels drets de les persones LGTBI», perquè, diu, la consellera Catalina Cirer està incomplint la normativa que estableix que aquest òrgan s’ha de convocar com a mínim dues vegades a l’any de forma ordinària.

En aquest sentit, els socialistes alerten que des que governa Prohens, fa més de sis mesos, no s’ha convocat el Consell LGTBI, malgrat que Prohens havia promès que ho faria abans de començar el 2024.

Fernández ha dit que «vivim en un moment en el qual les persones LGTBI veuen perillar els seus drets i tots els avanços aconseguits en els darrers anys, per mor del pacte del PP amb la ultradreta de Vox» i ha criticat que «el Govern no deixa clar si vol modificar o no la Llei LGTBI de les Illes Balears, mentre veim com el PP de Madrid s’ha atrevit a donar passes com la derogació de tota la normativa que protegeix a les persones LGTBI en aquella comunitat autònoma».

A més a més, ha insistit en el fet que «el perill també és una realitat pel fet que encara patim agressions LGTBI-fòbiques i el que necessitam és un Govern que estigui al costat de la ciutadania».

Així, el PSIB-PSOE demana la convocatòria urgent del Consell LGTBI de les Illes Balears com un òrgan de coordinació i debat que ha fet possible el desenvolupament de polítiques tan rellevants com la Llei LGTBI del 2016, les convocatòries de subvencions per a entitats LGTBI, el protocol per als policies locals per a la prevenció i l’erradicació dels delictes d’odi o el protocol integral d’atenció sanitària a les persones trans.