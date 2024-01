L'acusat de provocar tres incendis a Esporles nega la seva implicació en els fets

L'acusat de provocar tres incendis a Esporles en 2019 ha negat aquest dimarts qualsevol implicació en els incidents, assegurant que les pastilles d'encesa que li varen ser intervingudes eren per al seu ús personal.

L'Audiència Provincial ha pogut començar finalment el judici, que va haver de suspendre's a l'octubre de 2022 perquè el processament no va comparèixer en la vista i no podia ser localitzat. Assistit per una intèrpret, l'acusat s'ha negat a respondre a les acusacions i només ha contestat a un breu interrogatori de la seva defensa.

La Fiscalia demana per a l'acusat sis anys de presó per un delicte continuat d'incendi forestal en espai natural protegit i un altre delicte de danys provocats mitjançant incendi. Estan personats també el Govern i el Consell de Mallorca.

El primer d'aquests fets va tenir lloc la matinada del 18 al 19 d'agost de 2019, en un pàrquing públic d'Esporles. La Fiscalia acusa l'home d'haver utilitzat pastilles d'encesa per calar foc als pneumàtics davanters d'un vehicle oficial de la Conselleria de Medi Ambient --un tot terreny de l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat)--. També hauria punxat les rodes amb un objecte punxant.

Sobre la mitjanit del 20 d'agost hauria iniciat un incendi, utilitzant també pastilles d'encesa, amb tres focus a una distància de 30 metres entre si. El foc va convergir en un únic incendi que va afectar 7.120 metres quadrats de terreny forestal dins del Parc Natural de la Tramuntana, classificat com a Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI).

El foc va ser controlat pels mitjans de l'Ibanat, així com Bombers de Mallorca, Policia Local, agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i agents forestals de Medi Ambient.

A primeres hores del 25 d'agost el presumpte piròman va tornar a actuar amb el mateix modus operandi. Se l'acusa d'haver provocat tres focus d'ignició amb pastilles d'encesa en parcel·les d'Esporles. El foc va afectar 2.000 metres quadrats de terreny forestal, també protegit com en el cas anterior.

L'incendi va durar diverses hores i va ser controlat amb 40 efectius de l'Ibanat, un agent forestal de Medi ambient, una patrulla de Policia Local d'Esporles i tres agents del Seprona de Palma.

L'home va ser detingut el 26 d'agost. La Guàrdia Civil creu que en el moment de l'arrest es disposava a iniciar un altre incendi de nou a la muntanya, ja que va ser sorprès portant estris per a iniciar un altre foc.

La Guàrdia Civil el relaciona també amb un altre incendi darrere de l'església d'Esporles, que només va afectar 100 metres de pineda gràcies a la ràpida intervenció dels efectius d'emergències. L'home va romandre a la presó provisional fins a maig de 2020.

La Direcció Insular d'Emergències del Consell de Mallorca reclama una indemnització de 7.751 euros per les despeses d'extinció. També es demana una indemnització de 905 euros per al Govern pels danys en el vehicle i una altra compensació per a l'Ajuntament d'Esporles, la quantitat del qual es determinarà en el judici.

A més de la pena de presó, la Fiscalia demana una multa de 8.100 euros i que el processament pagui els costos de reposar la zona al seu estat anterior, segons el projecte que marqui el Govern.

Al marge d'aquest procediment, l'home també va ser detingut per la Policia espanyola a Palma per un incendi de vehicles. La intervenció dels serveis d'emergències va evitar que resultassin molts cotxes afectats i només varen patir danys, a més del cotxe afectat per l'incendi inicial, els altres dos vehicles que estaven aparcats al costat.