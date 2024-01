SFM reforçarà el servei i posarà trens especials per les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitarà trens especials amb motiu de les revetles i concerts de Sant Antoni i Sant Sebastià, per acostar de manera còmoda i segura totes les persones que necessitin desplaçar-se a les celebracions d'aquestes festes.

D'aquesta manera, entre aquest dimarts 16 i dimecres 17, i el divendres 19 i el diumenge 21; es reforcen els serveis d'horabaixa i es programen trens nocturns durant la matinada, segons ha informat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat en un comunicat.

Per a la celebració de Sant Antoni, s'han habilitat serveis especials durant l'horabaixa per afegir un servei especial Palma-Sa Pobla amb sortida a les 19.05 hores, i tres serveis especials Inca-Sa Pobla amb sortides a les 20.38, 21.38 i 23.00 hores, que al seu torn van connectats amb serveis Palma-Inca, de manera que l'usuari només ha de canviar de tren a Inca si ve de qualsevol estació entre la Intermodal i Inca.

En sentit contrari, s'habiliten tres trens de reforç que faran el recorregut Sa Pobla-Inca, amb sortida a les 20.15, 21.15 i 22.15 hores, i un servei Sa Pobla-Palma a les 0.01 hores.

Així mateix, s'han programat trens durant la matinada, amb tres serveis especials que sortiran des de Palma cap a Sa Pobla a les 23.15, 01.15 i 03.15 hores; i altres tres Palma-Manacor, amb sortides a les 00.15, 02.15 i 04.15 hores.

Els serveis de tornada a Palma des de Manacor i Sa Pobla també seran sis, tres des de Sa Pobla i tres des de Manacor. El primer des de Sa Pobla efectuarà la seva sortida a les 0.45 i l'última a les 04.45 hores. En el cas de Manacor, la primera sortida serà a les 23.30 hores i l'última a les 03.30 hores.

D'altra banda, amb motiu de les festes de Sant Sebastià, SFM ha programat serveis especials nocturns tant per la revetla, durant la nit del divendres dia 19 al dissabte dia 20, com per a la matinada del dissabte al diumenge dia 21. També es realitzaran serveis de reforç durant la tarda.

Quant al divendres, dia de la revetla de Sant Sebastià, s'ha habilitat la mateixa programació de trens nocturns que per a la revetla de Sant Antoni, amb serveis Palma-Sa Pobla i Palma-Manacor en tots dos sentits, entre les 23.15 hores, que sortirà el primer tren Palma-Sa Pobla, fins a les 04.45 hores, que sortirà l'últim tren especial nocturn des de Sa Pobla cap a Palma.

Igualment, s'ha afegit un servei especial Palma-Inca a les 21.55 hores i un altre Inca-Palma a les 22.40 hores.

Per al dissabte, festivitat de Sant Sebastià, s'ha programat un important reforç del servei durant tota la tarda, amb trens entre Palma i Inca en tots dos sentits, per a facilitar els desplaçaments a tots aquells que vulguin acostar-se a Palma a gaudir dels esdeveniments planificats per a aquest dia.

Hi haurà un total de 16 trens més, amb vuit sortides entre les 15.25 i les 22.00 hores des de Palma cap a Inca i altres vuit entre les 15.40 i les 22.40 hores des d'Inca cap a Palma.

Així mateix, s'ha habilitat un servei especial nocturn, amb trens Palma-Manacor i Palma-Sa Pobla en tots dos sentits entre les 23.30 hores, que sortirà el primer servei entre Manacor i Palma i les 04.45 hores, amb l'última sortida des de Sa Pobla fins a Palma.

Tots els trens especials habilitats per a aquests dies efectuen parades en totes les estacions intermèdies entre origen i destinació. Els horaris poden consultar-se a la web de SFM.