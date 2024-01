El PSIB critica la manca d'esforç del PP per aprovar el pressupost del Consell de Menorca

La portaveu del PSIB al Consell de Menorca, Susana Mora, ha criticat aquest divendres la «falta d'esforç» del PP per a aconseguir acords que permetin aprovar el pressupost de la institució insular per a aquest any 2024 i ha puntualitzat que «la possibilitat de pactar els comptes no suposaria un xec en blanc».

La socialista ha explicat que al pròxim Ple defensarà una interpel·lació sobre la Llei Reserva Biosfera. Mora ha subratllat que el PP vol finançar aquesta llei mitjançant la recaptació de l’impost de Turisme Sostenible, mentre que el PSIB defensa que aquests recursos han d’arribar per altres vies. En aquest sentit, la portaveu interrogarà al president del Consell sobre les gestions realitzades per a prendre aquesta decisió i li demanarà quines accions pensa dur a terme amb aquests recursos específics.

La portaveu del PSOE ha dit que espera «que el president contesti què vol fer amb la Llei de Reserva de Biosfera» i que després li demanarà que comparegui davant els menorquins per a explicar les relacions del PP amb Vox. «El vot en contra de la consellera Maite Medrano va impedir l'aprovació del pressupost el mateix dia que es debatia al Ple, la qual cosa va deixar en ridícul a la institució», ha manifestat.

En aquesta línia, Mora ha deixat clar que la responsabilitat que el Consell tingui avui dia un pressupost prorrogat és del president. «La no aprovació del pressupost és l'evidència d'un fracàs a la política, que és la capacitat d'arribar a acords», ha conclòs.

Per la seva banda, Marc Pons ha informat de les iniciatives que actualment s'estan tramitant al Parlament, com el Decret llei en matèria d'Habitatge, al qual el Grup Socialista ha presentat un paquet d'esmenes per a defensar l'interès general, d'una banda, i el model territorial de Menorca, d’una altra, d'acord amb l'autonomia dels ajuntaments i del Consell Insular.

També ha explicat la posició dels socialistes davant el projecte de Llei de taxis i la proposta del Govern de suprimir l'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears. Pons ha defensat la coordinació del Grup Parlamentari amb l'equip socialista al Consell i el treball diari per a estendre a les Illes Balears els interessos de Menorca, la visió de l'illa i el seu model de desenvolupament.