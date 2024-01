Recomanacions per uns foguerons i correfocs segurs

Bombers de Mallorca ha recollit una sèrie de consells i recomanacions per a encendre uns foguerons segurs i sense riscos durant les pròximes celebracions de Sant Antoni i Sant Sebastià.

El Servei d'Emergències del Consell de Mallorca ofereix així recomanacions, en el marc dels seus vessant d'actuació preventiva, per reduir el risc d'accidents i incendi durant els actes.

Les accions van dirigides a ajuntaments de l'illa, així com a la ciutadania en general pel que fa d'una banda, a l'encesa de foguerons com a la celebració de correfocs.

En el moment d'encendre els foguerons, els bombers recorden que s'han de situar en espais oberts i lliures d'elements de risc, muntar sobre llits d'arena per protegir el paviment i lluny de façanes, vehicles, vegetació, xarxa elèctrica i mobiliari urbà. Uns 15 de metres de distància és una mesura prudent.

Convé també parar esment a les condicions meteorològiques, especialment el vent i tenir en compte que les fogueres no poden superar els tres metres.

Per a l'encesa del fogueró no ha d'emprar-se gasolina ni cap altre producte inflamable. Tampoc cal tirar petards, material pirotècnic o líquids o aerosols inflamables, pel risc d'incendi, explosió i de danys personals que comporten.

Tampoc s'ha de llançar paper ni teixits a la foguera, ja que el vent els pot fer volar i propagar l'incendi en elements llunyans com cortines, tendals o cobertes de material plàstic.

Els Bombers insisteixen que tampoc s'han de llançar al foc residus com a pneumàtics, productes plàstics o de goma o olis, que contaminen i emanen gasos tòxics, a més de que les brases quedaran contaminades i no podran emprar-se per a torrar.

Convé igualment mantenir una distància prudencial respecte al foc i evitar saltar sobre les flames. En aquest sentit, els nins han d'estar vigilats en tot moment.

Una vegada finalitzada la torrada o l'acte, s'ha de confirmar que el foc estigui completament apagat abans d'abandonar el lloc.

Consells per als correfocs

Quant a la celebració i participació en correfocs, Bombers de Mallorca recorden la conveniència de vestir roba de cotó, calçons i mànigues llargues, calçat tancat i portar una gorra o mocador que protegeixi el cap. També és recomanable portar taps a les oïdes i ulleres per a protegir els ulls.

En les festes amb dimonis, l'actitud de la ciutadania ha de ser correcta amb les figures i no obstaculitzar el seu pas. Si s'assisteix a les celebracions acompanyats de nins o persones amb mobilitat reduïda, s'ha de seguir la celebració des d'una distància prudencial.

Al pas dels correfocs no s'han de tocar ni recollir ni manipular els artefactes pirotècnics i si per qualsevol motiu es corprengui la roba, l'afectat no ha de córrer sinó tirar-se al sòl i rodar per a apagar les flames. Ràpidament convé telefonar al 112.

El director insular d'Emergències, Joan Fornàs, ha destacat el treball continuat que fan els Bombers de Mallorca en tasques de prevenció i conscienciació. «Mantenir-se ben informat és essencial per evitar que es produeixin accidents o emergències. Els Bombers vetllen per la seguretat dels mallorquins», ha conclòs.