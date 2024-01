El Consell de Mallorca no complirà amb les propostes vinculants de l'Assemblea pel Clima

El ple del Consell de Mallorca ha rebutjat aquest dijous la petició del PSIB perquè la institució compleixi amb les propostes de l'Assemblea pel Clima de Mallorca.

El PP ha votat en contra d'aquesta sol·licitud dins d'una moció que ha defensat la consellera socialista Joana Maria Adrover, que ha recordat que tant el Consell de Mallorca com el Govern es van comprometre a complir amb les propostes aprovades per l'Assemblea amb més d'un 90 per cent de suport. Algunes propostes, com ara com limitar el nombre de visitants i restringir més els creuers i cotxes de lloguer, entre d'altres, van aconseguir aquest percentatge.

Al ple ha intervingut un representant de Joventut pel Clima, Pere Joan Femenia, per a demanar als consellers electes el seu suport a la moció. Femenia ha sostingut que el Consell tenia «una oportunitat única» de posicionar-se internacionalment en la lluita contra el canvi climàtic.

Amb tot, aquest punt no ha estat aprovat. El PP ha ofert al PSIB un text alternatiu que limita la petició a «continuar col·laborant amb l'assemblea i treballant en polítiques que permetin avançar en transició climàtica», però els socialistes han insistit a mantenir el text original.

Tampoc s'ha aprovat la proposta per a la celebració d'Assemblees pel Clima arreu de les Illes Balears, amb la celebració d'un ple final a Mallorca.

El PP sí que ha estat d'acord amb l'adhesió a l'acord climàtic central de la COP28 (Assemblea de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic), «que fa una crida sense precedents per a accelerar la transició energètica i allunyar-se de l'ús massiu de combustibles fòssils», segons resa la proposta. Aquesta adhesió ha estat aprovada amb el vot en contra de Vox, que forma part del govern insular.

El GOB ha valorat que «és necessari que els compromisos climàtics i de descarbonització siguin un puntal de la política insular», però creu que «la COP28 i els acords derivats no són un bon exemple».

«La COP28 ha significat una oportunitat perduda per a acabar amb els combustibles fòssils. La COP28 ha estat un cim polèmic des dels seus inicis, amb una presidència estretament vinculada als combustibles fòssils i una presència de lobbistes mai vista, que va concloure amb un acord insuficient, decebedor i plegat de paranys», han considerat en un comunicat.

Per això, el GOB considera que «l'adhesió a l'acord climàtic central de la COP28 no és sinònim de compromís real pel que fa a la transició energètica i a l'abandonament de l'ús massiu dels combustibles fòssils».

«Com a declaració d'intencions», afegeix el GOB, el Consell de Mallorca «necessitarà revisar la seva política territorial, turística, ambiental, de carreteres, etc., per a fer un gir radical».

D'altra banda, el GOB ha advertit que el compliment amb les propostes de l'Assemblea pel Clima impliquen «revisar polítiques estructurals que a més requereixen coherència dins dels marcs profundament sectorials de les polítiques insulars».