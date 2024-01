UOB Ensenyament: «no permetrem que el Govern contribueixi a la bretxa ja existent entre educació pública i concertada»

El sindicat UOB Ensenyament ha carregat aquest dimecres contra la gestió feta pel conseller Antoni Vera: «La gestió de la Conselleria d'Educació i Universitats, sota la direcció del senyor Vera, ha mostrat una alarmant manca de compromís amb la imperiosa necessitat de promoure una escola pública, laica, de qualitat i en català a les Illes Balears. Després d'encendre les flames del conflicte lingüístic i fomentar una 'escolarització lliure', ara sembla afegir més combustible a la segregació amb la incomprensible elevació de la gestió de l'escola concertada al rang de direcció general. Aquesta decisió, presa sense tenir en compte altres prioritats essencials del sistema educatiu de les Illes Balears, és una clara mostra d'una falta de visió integral i un desencert en la planificació estratègica».

La reestructuració precipitada de la Conselleria d'Educació i Universitats, amb l'afegiment d'una nova Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu i la creació de nous càrrecs, així com l'increment associat de despesa, va «en contra dels principis defensats per UOB Ensenyament», ja que «La millora de la qualitat de l'educació no es pot assolir mitjançant reestructuracions internes sense fonament que només provoquen desgavell, sinó mitjançant inversions concretes en infraestructures, en la dotació de plantilla, en la millora de les condicions laborals dels docents. Aquests, entre d'altres, són els veritables pilars que sustenten una educació de qualitat.»

UOB Ensenyament reafirma «el seu compromís i lluita incansable per un model d'escola universal» i rebutja «les diferències actuals entre la pública i la concertada». «Com a comunitat docent, no permetrem que els nostres dirigents contribueixin a l'ampliació d'aquesta bretxa ja existent. És imperatiu que les decisions es prenguin amb una visió més ampla, que es prioritzin les necessitats reals del sistema educatiu i no es perpetuïn les divisions que comprometen el futur de l'educació a les Illes Balears» insisteixen.